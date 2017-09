Groene rijst met kikkererwten

Dit is maar ten dele waar. Voor eten ben ik altijd te porren, maar van uitgebreid koken komt het lang niet altijd. Wel wil ik iedere dag lekker eten. Met pakjes, zakjes en blikjes heb ik niks. Daarom leg ik voorraden aan, met name van granen en peulvruchten die een lange kooktijd hebben: hup, de vriezer in.

Restjes worden bewaard en herontdekt. Zo ontstond dit heerlijke, voedzame, vegetarische maal. Varieer gerust met andere groenten, kruiden of peulvruchten; lekkere combinaties zijn broccoli-dille-bosui-witte bonen, en rucola-basilicum-linzen.

Bereiding

Rooster het komijn- en korianderzaad kort in een droge koekenpan tot de specerijen lekker geuren. Maal of stamp ze fijn (met vijzel of bijvoorbeeld in een koffiemolen). Hak de amandelen fijn en rooster ze in een droge koekenpan licht goudbruin.

Kook de spinazie met een snuf zout in een bodempje water gaar. Laat de spinazie in een zeef uitlekken en iets afkoelen. Duw er zoveel mogelijk vocht uit en hak de spinazie grof.

Verhit 4 à 5 el olie in een wok of grote koekenpan. Fruit de ui in ca. 6 minuten goudgeel.

Voeg de knoflook en gemalen specerijen toe en bak enkele minuten zachtjes mee. Giet er nog een scheutje olie bij en voeg de rijst en uitgelekte kikkererwten toe.

Bak enkele minuten door en roer er dan de spinazie, amandelen en verse kruiden door. Breng op smaak met zout en peper en serveer meteen.