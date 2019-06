Groene reddingsboeien in een onafzienbare zee van asfalt en beton

Zulke groene eilandjes, hoe klein ook, zijn voor Moskovieten als reddingsboeien in een onafzienbare zee van asfalt en beton. Een levensbehoefte van de eerste orde, zeker als de kinderen nog klein zijn. Maar ook een luxe, dat zeker.

Een collega woonde beslist benijdenswaardig prachtig op loopafstand van het stadscentrum, maar moest talrijke trappen op en af, onder drukke wegen door, halsbrekende toeren uithalen om met kind in wandelwagen uiteindelijk te belanden in een park met, naar Moskouse maatstaven, de afmetingen van een postzegel. En toen, zoals vroeg of laat alles in deze stad, het parkje voor maanden de poorten sloot voor een grondige verbouwing, zaten de jonge ouders met de handen in het haar.

Moskou kent schitterende parken, maar ook eindeloze stadswijken die aangesloten groene zones ontberen

Groen is een schaars goed in de grote stad, het is althans oneerlijk verdeeld. Moskou kent schitterende parken, maar ook eindeloze stadswijken die aangesloten groene zones ontberen. Geen wonder dat de emoties iedere keer weer hoog oplopen wanneer projectontwikkelaars of ambtenaren hun oog laten vallen op een stuk grond dat in hun ogen ‘leeg’ is of ‘braak ligt’ en dus ideaal geschikt om een nieuw bouwproject te realiseren.

Zoals het enige parkje dat in de wijk naast de onze al sinds jaar en dag kinderen, ouders, opa’s en oma’s verblijdt. Het is zelfs niet eens een echt park, eerder een open ruimte die nog resteert van het dorp dat hier ooit lag, een verzameling grasveldjes met wat verspreide appelbomen en populieren, ertussendoor wandelpaadjes en een kinderspeelplaats. Maar het is al wat er is, en het wordt gekoesterd. Hele generaties zijn er opgegroeid.