Groei van flexcontracten blijft een raadsel

Het aantal mensen met een tijdelijk contract is de afgelopen jaren flink gegroeid, tot ruim één op de vier werknemers. Veel meer dan twintig jaar geleden, en ook veel meer dan in omringende landen. Vaak krijgen de hoge werkgeverslasten als personeel lang ziek is, de schuld. Werkgevers durven het personeel geen vast contract meer te geven, klinkt het dan, uit angst om twee jaar salaris door te moeten betalen als werknemers ziek worden. Dit argument verklaart echter maar voor een heel klein deel de groei.

Dat blijkt uit de publicatie ‘Tijdelijk werk geven’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord wel afgesproken om kleine werkgevers nog maar één jaar lang te laten doorbetalen bij ziekte. Met als doel om vaste contracten aantrekkelijker te maken. Volgens het SCP heeft dat geen zin. ‘Dat zal er niet voor zorgen dat werkgevers plots meer vaste contracten gaan bieden.’

Duur

Bedrijven die in het verleden veel te maken hebben gehad met langdurige ziektegevallen zijn niet terughoudender met het verstrekken van vaste contracten dan bedrijven waar het verzuim laag was. Alleen als het een kleine werkgever betreft die niet verzekerd is voor ziekteverzuim, speelt de gezondheid van het personeel een rol bij het type contract.

Er is geen eenduidige factor aan te wijzen die de keus bij werkgevers tussen vast en flexibel verklaart

Maar waardoor is de flexibele schil in Nederland dan zo groot? En hoe kan die trend worden gestopt? Het SCP zegt dat bedrijven vaker een tijdelijk of flexibel contract geven als ze bezig zijn met inkrimping van hun personeelsbestand. De reden daarachter is een financiële; het ontslaan van mensen is veel duurder dan een tijdelijk contract niet verlengen.

Ook letten ze erop als het werkloosheidspercentage in hun regio stijgt of als de regionale economische groei in hun bedrijfstak afneemt. Deze drie factoren bij elkaar verklaren ongeveer een kwart van de totale groei van tijdelijke contracten bij indiensttreding, aldus het SCP. Dit zijn economische redenen, toch speelde de recente financiële crisis geen enorm grote rol in de flexibilisering van het personeel. Die ontwikkeling is al sinds 1995 gaande, zegt het planbureau.

Bedrijven die gevoeliger zijn voor schommelingen in de conjunctuur zijn niet per definitie terughoudender met vaste contracten dan bedrijven in meer stabiele sectoren. Wel letten ondernemers goed op wat er bij de concurrentie gebeurt. Als er werkgevers in de buurt in de problemen zijn gekomen, worden zij zelf ook voorzichtiger met het aannemen van personeel.

Het SCP moet na het wegen van alle factoren concluderen dat er heel veel oorzaken zijn die de groei van tijdelijk werk kunnen verklaren, maar dat elk aspect afzonderlijk nooit dè reden is. ‘Er is geen eenduidige factor aan te wijzen die de keus bij werkgevers tussen vast en flexibel verklaart.’ Het lijkt erop dat veel ondernemers gewoon volgen wat anderen doen.

Zo is het tegenwoordig heel gebruikelijk dat bedrijven die vast personeel zoeken toch eerst een aantal tijdelijke contracten geven. Tussen 2012 en 2014 kreeg 86 procent van de net aangenomen krachten een contract op tijdelijke basis. Dat was tien jaar daarvoor nog 71 procent.