Grimmige sfeer in Rotterdam na verlies Feyenoord

Meerdere mensen zijn opgepakt, hoeveel is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het om een kleine groep gaat, die zich vervelend gedroeg.

Onder meer politie te paard moest de Lijnbaan schoonvegen ter hoogte van het Stadhuisplein. Op het Stadhuisplein heeft de ME ook enkele mensen verwijderd. Veel mensen zijn direct na afloop van de wedstrijd al uit zichzelf vertrokken.

Ook op het nabijgelegen Schouwburgplein is het erg onrustig. Mensen gooien met flessen, fietsen, dranghekken, bakstenen en trekken verkeersborden om en gaan er de politie mee te lijf. Het zou gaan om een groep van ongeveer tweehonderd man die aan het rellen is. Op de Coolsingel heeft de politie een waterkanon ingezet en het plein leeg geveegd.

Frustratie

De sfeer in het centrum was grimmig nadat Feyenoord met 3-0 verloor van stadgenoot Excelsior. Bij winst was de club landskampioen geweest. Nu moet het volgende week, op de laatste speeldag gebeuren. Concurrent Ajax zit hen inmiddels ook op de hielen. Feyenoord heeft nog maar één punt voorsprong op de Amsterdamse club.

Veel fans verlieten al tijdens de wedstrijd het stadion van Excelsior en De Kuip, waar zo'n 30.000 mensen konden meekijken via grote schermen. Na de 3-0 was het daar al aanzienlijk stiller. Een aantal mensen gooide uit frustratie hun beker weg.

Kort nadat Excelsior de derde goal tegen Feyenoord maakte, verliet ook burgemeester Ahmed Aboutaleb het stadion. Het is niet duidelijk waar hij heen is gegaan.

