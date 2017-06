Griffier Tweede Kamer vertrekt ongebruikelijk snel

Voss (54) gaat terug naar de sector waaruit zij afkomstig is. Ze wordt bestuurder van het openbaar onderwijs in de gemeente Rotterdam. Als deze benoeming door de gemeenteraad wordt goedgekeurd zal Voss per 1 augustus de Kamer verlaten.

Lees verder na de advertentie

De griffier ondersteunt de Kamervoorzitter tijdens de plenaire debatten en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, waar zo’n zeshonderd mensen werken. Een goede persoonlijke verstandhouding tussen griffier en voorzitter is onontbeerlijk.

De geruchten dat het op het persoonlijke vlak niet soepel liep tussen Arib en het gehele managementteam van de Kamer, zijn hardnekkig. Al ontkende de woordvoerder van de Kamervoorzitter dat een conflict de reden is voor het vertrek van Voss.

Evaluatie Eerder vertrok al Harko Heida, het hoofd constitutionele zaken. Van de drie leden van het managementteam is nu alleen het hoofd bedrijfsvoering Jan Willem Duijzer nog in functie. Het is onduidelijk of voor Voss en Heida al opvolgers gevonden zijn. Arib kondigde na haar recente herverkiezing een evaluatie van de ambtelijke top aan. Voss voorgangers als griffier maakten van hun baan hun levenswerk en vertrokken pas na de pensioengerechtigde leeftijd. Zo zaten Jacqueline Biesheuvel (2004-2015), Willem-Hendrik de Beaufort (1993-2004) en Ton Kerkhofs (1986-1993) respectievelijk elf, elf en zeven jaar naast de Kamervoorzitter.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.