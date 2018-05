Griezmann leidt Atletico naar Europese hoofdprijs

Aan de hand van Antoine Griezmann heeft Atletico Madrid voor de derde keer in acht jaar de Europa League veroverd. De Franse aanvaller maakte vandaag in Lyon twee doelpunten in de met 3-0 gewonnen finale tegen Olympique Marseille. Opnieuw bewees Griezmann zijn klasse in wellicht zijn laatste seizoen bij de club uit Madrid. Barcelona is bereid diep in de buidel te tasten voor de spits.

Niet alleen in de eindstrijd van vanavond, maar in de Spaanse competitie en de gehele Europese campagne van Atletico Madrid had Griezmann zich doen gelden. In de halve finale tegen Arsenal maakte hij in de heenwedstrijd in Londen de belangrijke gelijkmaker (1-1). In eigen stadion gaf hij de beslissende assist op Diego Costa, waardoor Atletico Madrid zich plaatste voor de finale.

In misschien zijn laatste seizoen bij Atletico Madrid was Griezmann gebrand op een hoofdprijs

Griezmann verheugde zich op de eindstrijd in Lyon. De stad ligt op een uur rijden van zijn geboorteplaats Macon. Tevens bewaarde hij goede herinneringen aan het Groupama Stadium in de tweede stad van Frankrijk. Op het Europees kampioenschap van 2016 nam Griezmann de volledige productie op zich in de met 2-1 gewonnen wedstrijd van Frankrijk tegen Ierland.