Griekspoor moet na luxeleven in Rotterdam weer stapje terugdoen

Voor Tallon Griekspoor is het luxeleven als tennisser op het hoogste niveau voorlopig weer verleden tijd. Na zijn debuut in de Davis Cup en zijn avontuur op het ABN Amro-toernooi moet hij zich weer opmaken voor het verblijf in de lagere regionen van het proftennis. Een stap terug die niet altijd makkelijk is. Met Griekspoor proberen honderden tennissers zich in een wirwar van toernooien een weg omhoog te banen.

Soms is het contrast enorm. Zoals vorig jaar toen Griekspoor in Rotterdam won van drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka. Een week later meldde de Amsterdammer zich in Santa Margaritha di Pula voor een wedstrijd in de derde en laagste divisie in het proftennis. Op het rulle en ongelijke Italiaanse gravel stuitte hij op twee lokale helden, met rankings van respectievelijk 785 en 1213.

Zo erg zal het dit jaar niet zijn. Met zijn 211de plaats op de wereldranglijst is Griekspoor (22) een vaste klant in de Challengers. Volgende week speelt hij in Bergamo, waarin hij op papier gelijkwaardige tegenstanders treft. “Ik heb hier gewonnen van de nummer elf”, blikte hij terug op zijn knappe zege van dinsdag op de Rus Karen Katsjanov, “maar ik kan straks zomaar verliezen van de nummer driehonderd. Het ligt allemaal heel dichtbij elkaar.”

Ik heb dit jaar al vijf toernooien gespeeld en mijn lichaam raakt eraan gewend Tallon Griekspoor

Griekspoor kon gisteren geen vervolg geven aan de stunt van dinsdag. Tegen Jo-Wilfried Tsonga kon hij, mede door een hoog percentage eerste services, gelijke tred houden met de Fransman. Na het verlies in de tiebreak en een vroege break in de tweede set was het snel afgelopen: 7-6 (5), 6-1. Schrale troost voor Griekspoor was dat hij het beter had gedaan dan zijn coach Kristof Vliegen, die in 2009 in Johannesburg zijn enige partij tegen Tsonga met 6-1, 6-4 verloor.

Opmars In Bergamo hoopt Griekspoor volgende week een begin te maken met een opmars die hem uiteindelijk een plaats tussen de beste honderd tennissers moet opleveren. Belangrijk in die opdracht die hij zichzelf heeft gegeven is dat hij constanter gaat presteren. In die missie is het ook van groot belang dat hij het lichamelijk aankan om meerdere toernooien op rij te spelen. In 2018 kampte hij met veel fysieke problemen. “Ik heb vorig jaar kleine aanpassingen gemaakt in mijn fysieke trainingen”, aldus Griekspoor. “Ik deed heel veel krachttraining en was eigenlijk te sterk en te zwaar. Ik doe nu meer tennisgerelateerde dingen en ben zes kilo afgevallen. Ik kan elke dag de trainingen goed afwerken. Ik heb dit jaar al vijf toernooien gespeeld en mijn lichaam raakt eraan gewend. Ik voel me goed, sterk en fris. So far so good.” Nu moeten de prestaties nog volgen. Er zijn voorbeelden van spelers die in korte tijd een vlucht omhoog maken. Zoals Juan Ignacio Londero, van wie Griekspoor vorig jaar in de finale van de Challenger van Tampere nog won. De Argentijn veroverde deze maand in Cordoba zijn eerste ATP-titel en is inmiddels de nummer 69 van de wereld. “Dat is heel mooi voor hem, ik hoop ook die stap te maken. Je ziet aan hem dat het kan en dat is goed voor andere spelers om te zien.” De in Haarlem geboren Griekspoor is al jaren de nummer twee van Nederland achter Robin Haase. Tussen hem en de Hagenaar gaapt een groot gat, zoals er achter Griekspoor ook een grote kloof is met andere Nederlandse spelers. En er dienen zich vooralsnog weinig talenten aan. “Voor mij is het leuk dat ik nummer twee ben, maar voor het Nederlandse tennis is het jammer dat er zo weinig andere spelers zijn. Ik hoop dat jongens als Ryan Nijboer en Tim van Rijthoven een stap kunnen gaan maken. We hebben al heel lang alleen Haase in de tophonderd. Hij verdient het om in de Davis Cup iemand naast hem te hebben die ook een potje wint.” Eerder deze maand kon Griekspoor Nederland bij zijn debuut in de Davis Cup tegen Tsjechië niet aan een punt helpen. Toch zag hij met zijn spel tegen Jiry Vesely in Ostrawa voldoende aanknopingspunten voor de rest van het jaar. In Rotterdam trok hij die lijn door met zijn verrassende triomf in de eerste ronde op Katsjanov. Direct na die zege zei hij dat hij misschien maar moest verhuizen naar Rotterdam. Dat was een grap, vertelde Griekspoor later met een lach. “Ik ga echt Amsterdam niet uit.”

Nederland loot gunstig in Davis Cup Het Nederlands tennisteam is bij de loting voor de Davis Cup nieuwe stijl in groep E terechtgekomen met Groot-Brittannië en Kazachstan. Aan het toernooi in Madrid (18-24 november) doen achttien landen mee, die zijn verdeeld over zes poules. De winnaars van elke groep en de beste twee nummers twee gaan door naar de knock-outfase. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelspelen en één dubbelspel. Nederland staat op de wereldranglijst op de negentiende plaats. Groot-Brittannië is de nummer vijf en Kazachstan bezet de twaalfde plek. Captain Paul Haarhuis toonde zich tevreden met de uitkomst van de loting. Groot-Brittannië heeft met Kyle Edmund (28) en Cameron Norrie (65) twee spelers in de tophonderd. De kopman van Kazachstan, Mikhail Koekoesjkin (53), won afgelopen maandag in Ahoy van Robin Haase (55).

Bertens verliest in Doha van Mertens Kiki Bertens is er niet in geslaagd de halve finales van het toernooi in Doha te bereiken. In de derde ronde verloor de pupil van Raemon Sluiter in twee sets van de Belgische Elise Mertens: 4-6 en 3-6. Bertens had in Doha goede zaken kunnen doen. Bij het behalen van de titel zou ze naar de vierde plaats op de wereldranglijst zijn gestegen. Nu blijft ze staan waar ze stond: achtste. In de voorgaande twee ronden slaagde Bertens erin om na een mindere start terug te komen. Zowel tegen de Italiaanse Camila Giorgi als tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro trok ze de wedstrijd alsnog naar zich toe na het verlies van de openingsset. Dat lukte niet tegen Mertens, van wie Bertens eerder dit jaar in Brisbane nog had gewonnen. Ook de interventie van coach Sluiter, die haar na de eerste set op de baan toesprak, had dit keer niet het gewenste resultaat. Volgende halte voor Bertens is het toernooi van Dubai, waar ze geen punten heeft te verdedigen. Vorig jaar verloor ze in de eerste ronde.

