Griekse rechter: vluchtelingen vasthouden op eilanden dient geen enkel doel

Vluchtelingen die vanuit Turkije aankomen op de Griekse eilanden mogen daar niet worden vastgehouden. Ze kunnen doorreizen naar het vasteland om daar hun asielprocedure te doorlopen. Met dat oordeel veegt de Raad van State in Athene een afspraak tussen de EU en Griekenland van tafel, die bedoeld is om het de asielzoekers zo lastig mogelijk te maken illegaal door te reizen naar West-Europa.

Die regeling is onvoldoende juridisch onderbouwd, stelt de hoogste Griekse bestuursrechter in een vonnis dat nog niet is gepubliceerd, maar waaruit diverse media al citeren. Het is volgens de rechters niet duidelijk op welke manier het beperken van de bewegingsvrijheid het migratiebeleid of het algemeen belang dient. Daarnaast noemen ze de 'concentratie in specifieke regio's en de aanzienlijke belasting en achteruitgang daarvan' als bezwaar. Daarmee doelen ze op de problemen door overbevolking van de kampen op met name de eilanden Lesbos, Chios en Samos.

Terugwerkende kracht

De uitspraak betekent niet dat de ruim 15.000 vluchtelingen die op de eilanden verblijven nu allemaal de boot naar Athene mogen nemen. Het vonnis geldt alleen voor degenen die aankomen nadat de Raad van State het vonnis officieel publiceert, naar verwachting in de komende week. De Griekse regering wil tot die tijd niet reageren, maar juristen vermoeden dat ze een wet aan het parlement voorlegt om de regeling alsnog wettelijk te verankeren. Op die manier zou er in de praktijk niets veranderen.

Twee jaar geleden spande een Griekse belangenorganisatie voor vluchtelingen de zaak aan over de regeling. Die werd in maart 2016 van kracht samen met de afspraak over vluchtelingen tussen de EU en Turkije, die onder meer inhoudt dat dat land asielzoekers in principe terugneemt. Maar dat kan pas na een individuele beoordeling, waarin de Griekse asieldienst vaststelt of Turkije naar verwachting de vereiste bescherming biedt. Die procedure duurt maanden, onder meer doordat asielzoekers in beroep kunnen. De uitkomst is dat ze óf in Griekenland mogen blijven óf terug moeten naar Turkije. Maar vrijwel allemaal willen ze naar West-Europa.

De Balkanroute is officieel weliswaar gesloten, maar wie geld heeft kan met behulp van smokkelaars en gestolen paspoorten toch de grens overkomen. De handel daarin tiert welig in Griekse steden als Athene en Thessaloniki. Vanaf de eilanden is het organiseren van een illegale doorreis veel lastiger, reden waarom de EU de vluchtelingen liever daar houdt. Vrije verplaatsing binnen Griekenland zou daarnaast een aanzuigende werking kunnen hebben.