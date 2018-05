Griekse postkantoren innen rekeningen en houden het geld

Terwijl zij netjes hun elektriciteitsrekening betaalden in een postkantoor, hield Elta het geld voor zichzelf in plaats van het bij te boeken op de rekening van stroombedrijf Dei.

De argeloze consumenten kregen vervolgens aanmaningen van Dei op de mat, inclusief boeterente. Volgens Griekse media houden de posterijen een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro achter.

"Dit is een heel moeilijke situatie die we meteen gaan oplossen", tekende de krant Kathimerini op uit de mond van een Dei-medewerker. Daar moeten de getroffen Grieken wel wat voor doen. Klanten die een aanmaning kregen, kunnen naar een kantoor van Dei met het betalingsbewijs van het postkantoor. De schuld wordt dan handmatig uit het systeem gehaald. Voor het administratief verwijderen van eventuele boetes zoekt Dei nog naar een oplossing.

Lokkertje

Hetzelfde geldt voor de 15 procent korting die klanten krijgen als ze hun stroomrekening op tijd betalen. Dei voerde dat lokkertje enige tijd geleden in om de Grieken, notoire laat- of niet-betalers, ertoe te verleiden haast te maken met het voldoen van hun verplichtingen. Het staatsbedrijf zit met maar liefst 2,4 miljard euro aan onbetaalde rekeningen. Maar het systeem van Dei schrapt ook die korting, doordat Elta op het geld blijft zitten. Voor klanten die geen betalingsbewijs meer hebben, zit er niets anders op dan af te wachten tot Elta het geld alsnog overmaakt aan Dei.

Een jaar geleden speelde er iets soortgelijks. Toen lag dat volgens de posterijen aan een probleem met het interbancaire betalingsverkeer, en een gebrek aan liquiditeit, schrijft Kathimerini. Het tekort zou het gevolg zijn van betalingsachterstanden van andere overheidsinstanties. Pas na dreiging met een rechtszaak kreeg Dei het geld van Elta. "Het lijkt erop dat Elta een sluwe manier gevonden heeft om financiële gaten te dichten", concludeert de krant. Die vroeg de directie tevergeefs om opheldering. "De bestuursvoorzitter kan geen antwoord geven op elke vraag die zomaar opkomt", was de reactie.

Het betalen van rekeningen via het postkantoor is nog zeer gebruikelijk in Griekenland. Media wijzen hun lezers er intussen op dat ze hun rekeningen ook online kunnen betalen.