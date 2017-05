Griekse ondernemers slaan op de vlucht voor stijgende lasten

Toen de economische crisis uitbrak in 2009, waren er nog zo'n 2.000 bedrijven met een Griekse eigenaar in Bulgarije. Inmiddels zijn dat er zo'n 17.000, meldt de Griekse ambassade in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Alleen al vorig jaar schreven zich er ruim 3.000 Grieken in in het handelsregister - een record.

Lees verder na de advertentie

In Bulgarije en Cyprus bedraagt de winstbelasting respectievelijk 10 en 12,5 procent; in Griekenland is dat inmiddels 29 procent. Daarnaast zijn goed verdienende ondernemers sinds dit jaar duizenden euro's meer kwijt aan premies voor ziektekosten en pensioen. Ze noemen ook de almaar wijzigende regels en tarieven en bankrestricties als redenen om de grens over te verkassen. "Ik heb stabiliteit nodig om zaken te kunnen doen", zegt accountant Giorgos Mihalakis, die zich vier jaar geleden in een stadje drie kilometer over de Bulgaarse grens vestigde.

De be­las­ting­dienst voert de controles op illegale ontduiking via brie­ven­bus­fir­ma's op, maar bedrijven mogen zich binnen de EU vestigen waar ze willen

Belastingcompetitie De Griekse regering erkent het probleem. "Wij zijn niet blij met deze belastingcompetitie", zegt onderminister van financiën Katerina Papanatsiou. Maar ze zegt weinig te kunnen doen. De belastingdienst voert de controles op illegale ontduiking via brievenbusfirma's op, maar bedrijven mogen zich binnen de EU vestigen waar ze willen. Opeenvolgende regeringen hebben de lastenverhogingen uitgevoerd in samenspraak met de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die Griekenland met miljardenleningen financieel op de been houden. Onder andere het IMF dringt al langer aan op lagere lasten voor ondernemers, om de economie uit het slop te trekken. Afgelopen donderdag keurde het Griekse parlement een nieuw pakket met 5 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen goed. De ministers van financiën van de eurolanden besluiten vandaag of ze nieuwe miljarden uitkeren uit een al eerder afgesproken lening. Ook spreken ze over mogelijkheden voor schuldverlichting.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.