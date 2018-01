Griekse fava: het woord 'dip' is te hip voor zo'n antieke dis

Het is aards, puur, vertroostend en heel Grieks, deze puree (het woord 'dip' is veel te hip voor zo'n antieke dis) bereid van louter gele spliterwten, ui en olijfolie. Ik heb het honderden keren gegeten en zeker ook honderd keer gemaakt. Je kunt de puree opluisteren door o.a. tijm, laurier, oregano, knoflook, witte wijn of chilivlokken mee te koken. In de loop der jaren heb ik de versie ontwikkeld die me het meest bevalt, en het is de simpelste.

Een gelijk gewicht aan spliterwten en gele uien. Heel langzaam gaar koken tot de ui volledig 'gesmolten' is. Lauwwarm opdienen met olijfolie en flinters rode ui. Je hebt er goede (beslist niet overjarige) spliterwten voor nodig en lekkere Griekse olijfolie. En een vlamverdeler. Heerlijk als voorgerecht met knapperig brood. Ook goed als bij- of lunchgerecht.