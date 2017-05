Grieks akkoord over hervormingen

Begin april sloten Griekenland, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al een politiek akkoord. In Athene zijn de afgelopen weken de technische details besproken en afgelopen nacht werden de laatste onderhandelingen daarover afgesloten tijdens een lange vergadersessie in een hotel in Athene.

“Er is witte rook. De onderhandelingen over een technische overeenkomst zijn afgerond op alle zaken. De weg is nu vrij voor gesprekken over schuldverlichting'', zei de Griekse minister van financiën Euklides Tsakalotos. “We hebben het al vaak gezegd, dit is een pijnlijk compromis”, voegde minister van binnenlandse zaken Panos Skourletis eraan toe.

In het akkoord is een scala aan hervormingen op het gebied van arbeid, pensioenen en belastingen opgenomen. Zo zegt Athene toe in 2019 de pensioenen met 18 procent te verlagen en in 2020 meer belasting gaan heffen. Om dat te bereiken gaat de belastingvrije voet – het bedrag dat van belasting is vrijgesteld - omlaag van ruim 8600 euro naar minder dan 6000 euro.

Begrotingsoverschot Met de maatregelen wil Athene het begrotingsoverschot laten stijgen. Voor volgend jaar komen de overheidsinkomsten volgens de ramingen al 2,2 procent hoger uit dan de uitgaven en voor de jaren daarna wordt gerekend op een begrotingsoverschot van 3,5 procent. Griekenland moet komende zomer ruim 6 miljard euro schuld aflossen om in aanmerking te komen voor een nieuw leningdeel uit het Europese noodfonds voor Griekenland, het ESM. We hebben het al vaak gezegd, dit is een pijnlijk compromis. Minister van binnenlandse zaken Panos Skourletis Ruim een week geleden bevestigde de Europese Commissie al dat Griekenland zijn begroting veel eerder op orde heeft dan zijn geldschieters eisen. Dat moet de weg vrijmaken voor de voortzetting van het Griekse steunprogramma, het financiële infuus dat het land al sinds 2010 behoedt voor een faillissement. Griekenland voerde de afgelopen jaren al een aantal pijnlijke bezuinigings- en belastingmaatregelen door, waardoor de werkloosheid is opgelopen tot bijna 24 procent en een derde van de bevolking in armoede leeft of tegen de armoedegrens aan zit. Volgens bronnen bij de Griekse regering hebben de geldschieters wel enkele eisen aan Griekenland laten vallen, zoals de afschaffing van een lange lijst met gunstige arbeidsvoorwaarden. Ook gingen de EU- en IMF-onderhandelaars akkoord met een uitbreiding van het Griekse stelsel van uitkeringen aan werklozen en gezinnen met lage inkomens. De regering van de Griekse premier Alexis Tsipras heeft een kleine meerderheid van drie zetels in het parlement, dat het nu bereikte akkoord nog moet goedkeuren. De grootste oppositiepartij stemt in elk geval tegen. © BELGA

'Nee' van oppositie Het Griekse parlement moet het nu bereikte technische akkoord nog wel goedkeuren. De verwachting is dat dat zal gebeuren omdat de Griekse regering weliswaar over een kleine, maar werkbare meerderheid van drie zetels beschikt in de volksvertegenwoordiging. Op steun van de grootste oppositiepartij hoeft de regering in elk geval niet te rekenen, zo bleek vandaag. Een woordvoerder van oppositiepartij Nieuwe Democratie zei niet in te zullen stemmen met maatregelen “die de pensioenen verlagen en de belastingen verhogen”. Als het Griekse parlement akkoord gaat moeten de ministers van financiën van de eurolanden nog een besluit nemen over de vraag of de uitgifte van nieuwe leningen aan het land wordt doorgezet. De volgende vergadering van de zogenoemde eurogroep staat gepland voor 22 mei.

