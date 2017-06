Griekenland blokkeert EU-kritiek op China

Zondag bleek dat Athene zijn steun had onthouden aan een verklaring waarin de 28 EU-lidstaten de mensenrechtensituatie in China veroordelen. De verklaring zou afgelopen donderdag worden ingediend bij de Mensenrechtenraad in Genève.

Drie keer per jaar dient de Europese Unie zo’n verklaring in bij het belangrijkste mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties. In deze verklaringen gaat het doorgaans over de vervolging van activisten en dissidenten door Peking, over de vrijheid van meningsuiting en de uitvoering van de doodstraf in China.

Wij denken dat gesprekken tussen de EU en China een efficiëntere en con­struc­tie­ve­re manier is om resultaat te bereiken. Woordvoerder Buitenlandse Zaken China

De verklaringen worden vooraf door de 28 EU-landen goedgekeurd, maar dit keer ontbrak de handtekening van Griekenland. Het is voor het eerst dat dit nu niet gebeurt, stellen mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch.

'N iet constructief' Athene heeft zijn redenen, meldde de woordvoerder van het Griekse ministerie van buitenlandse zaken. Volgens hem was de kritiek in de verklaring “niet constructief en veelal selectief”. Hij zei dat aparte gesprekken tussen de EU en China, buiten de Verenigde Naties om, een betere manier zijn. “Wij denken dat dat een efficiëntere en constructievere manier is om resultaat te bereiken.” Het Griekse besluit viel niet alleen inhoudelijk zeer slecht in Brussel, ook de timing was opvallend: juist donderdag ging de Europese Unie akkoord met een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. “Het is respectloos op z’n minst”, zei een diplomaat van de EU. Mensenrechtenorganisaties en diplomaten vinden dat de statuur van de EU als beschermer van mensenrechten ernstig lijdt onder het Griekse standpunt. De haven van Pireaus kwam vorig jaar voor tweederde in handen van de Chinese Cosco Groep. Dat betaalde daar 368,5 miljoen euro voor. © EPA De Atheense stap om zich als enige niet achter de Europese kritiek op China te scharen, heeft zeer waarschijnlijk te maken met de steeds nauwere banden tussen China en Griekenland. Pekings belangen in Griekenland groeien bijna met de dag. Door de financiële crisis en de enorme schuldenlast van Griekenland is het land de afgelopen jaren gedwongen staatseigendommen te verkopen om aan geld te komen. Een belangrijke investeerder werd China, dat onder andere tweederde van de aandelen van de grootste en belangrijke haven van Piraeus in handen heeft weten te krijgen.

Chinese toeristen Ook het Griekse staatselektriciteitsbedrijf is geprivatiseerd. De koper van 51 procent van de aandelen was opnieuw een bekende: China. Zo ook de oude luchthaven van Athene: die wordt opnieuw ontwikkeld door de Chinese investeringsmaatschappij Fosun International, dat er hotels, winkels en recreatieparken bouwt. China wil het aantal Chinese toeristen in Griekenland vertienvoudigen naar 1,5 miljoen per jaar. Deze ontwikkelingen gaan voorlopig door, zei een hoge functionaris van de Chinese communistische partij die Griekenland onlangs bezocht. Volgens hem is het doel om het strategische partnerschap tussen beide landen “op een nieuw niveau te brengen”. Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken doet alsof zijn neus bloedt: “Wij drukken onze dankbaarheid uit jegens het betroffen land vanwege zijn correcte positie”, zei de zegsman formeel. “Wij zijn tegen de politisering van mensenrechten en het gebruik van mensenrechtenkwesties om zich te mengen in de interne zaken van andere landen.”

