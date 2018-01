Grieken staken om te mogen staken

De hele dag staken tegen de inperking van het recht om te staken. Bestuurders van metro's, bussen en trams in Athene veroorzaken daarmee vandaag opnieuw een verkeersinfarct in de Griekse hoofdstad, net als afgelopen vrijdag.

Lees verder na de advertentie

Ook de luchtverkeersleiding doet mee: die legt vanaf twaalf uur voor enkele uren het werk neer, zodat tientallen vluchten van en naar Griekse vliegvelden zijn geannuleerd of verplaatst. Ze protesteren tegen het laatste pakket aan hervormingen uit het lopende financiële reddingsprogramma waarmee het Griekse parlement vandaag naar verwachting instemt.

Een van de meest controversiële maatregelen is dat de lat voor het organiseren van stakingen een stuk hoger wordt gelegd. Voortaan moet minimaal de helft van de betalende leden akkoord gaan voordat een vakbond mag besluiten het werk neer te leggen. Nu ligt dat percentage in sommige gevallen op slechts 20 procent.

Sinds de eerste be­zui­ni­gings­golf in 2010 zijn er al zo'n vijftig algemene stakingen geweest in Griekenland

Het is een van de redenen waarom er in Griekenland om de haverklap wordt gestaakt. Sinds de eerste bezuinigingen in 2010 begonnen, zijn er al tegen de vijftig algemene stakingen geweest. De afgelopen tijd laten vooral de medewerkers van de metro in Athene van zich horen. Alleen al het feit dat de overheid praat over mogelijke privatisering van de staatsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitbating, is reden genoeg om het vervoer meerdere dagen plat te leggen.

Weinig indruk Grieken kijken intussen niet meer op van een staking meer of minder en bedenken creatieve manieren om naar hun werk te komen - bijvoorbeeld door te carpoolen. Want het land platleggen doen de stakingen allang niet meer, verreweg de meeste mensen werken gewoon door. Op de regering maken ze ook weinig indruk. De tijden dat de linkse partij Syriza opriep tot protesten tegen het eigen beleid - dat was immers afgedwongen door de geldschieters - zijn voorbij. Daarmee is het middel bot geworen, maar ze berokkenen behalve het humeur van de Grieken ook de fragiele economie schade. Vandaar dat de EU en het IMF de inperking van het stakingsrecht als een van de voorwaarden hebben gesteld om 4,5 miljard euro over te maken uit het leningenpakket dat in augustus 2015 werd overeengekomen.

Executieverkopen Een ander heet hangijzer vormen de huizenveilingen van mensen en bedrijven die hun hypotheek niet of niet op tijd aflossen. De banken dreigen onder deze slechte leningen te bezwijken. Activisten bezetten steevast de rechtbanken waar de veilingen plaatsvinden. Volgens de voorstellen waarover de parlementariërs vandaag stemmen, vinden de veilingen vanaf volgende maand elektronisch plaats. We laten eindelijk het tijdperk van toezicht achter ons, van harde maatregelen en vernedering Alexis Tsipras, premier Griekenland Over een week beslissen de ministers van financiën van de eurolanden of de 1500 pagina's aan nieuwe wetten voldoende zijn om tot uitkering van de miljarden over te gaan. Het is de laatste tussentijdse evaluatie voordat het derde hulpprogramma in augustus afloopt. Het is de bedoeling dat Griekenland dan weer zonder buitenlandse inmenging geld kan aantrekken op de financiële markten. "We laten eindelijk het tijdperk van toezicht achter ons, van harde maatregelen en vernedering", nam premier Tsipras bij het inluiden van 2018 vast een voorschot op de nieuwe zelfstandigheid.