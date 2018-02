Grieken massaal de straat op voor ‘hun’ Macedonië

Zo’n 150.000 mensen protesteerden gisteren in de Griekse hoofdstad Athene tegen het gebruik van de naam ‘Macedonië’ door het buurland. Ze waren met bussen vanuit het hele land naar het Syntagmaplein gekomen, dat afgelopen jaren vooral het toneel was van demonstraties tegen bezuinigingen.

‘Macedonië is Griekenland’ stond er ditmaal op de spandoeken te lezen. Het centrale plein bij het parlement kleurde blauw-wit van de meegebrachte Griekse vlaggen en hier en daar werd het volkslied gezongen.

Oude ruzie

Twee weken geleden was in de noordelijke stad Tessaloniki ook al een menigte op de been vanwege de naamkwestie. Griekenland heeft al decennia ruzie met zijn noordelijke buur over de naam Macedonië. Toen het land zich onafhankelijk verklaarde van Joegoslavië in 1991 noemde het zichzelf Macedonië. Tot ergernis van Griekenland. Dat land heeft namelijk een provincie met dezelfde naam en wil voorkomen dat er territoriale claims aan de naam zullen worden ontleend.

Bovendien vrezen de Grieken dat hun buren door de naam Macedonië te voeren zich historische gebeurtenissen uit de tijd van Alexander de Grote toe-eigenen.

Uiteindelijk werd in de jaren negentig een voorlopig compromis gevonden. De buur van de Grieken werd voortaan door de internationale instellingen als ‘Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië’ aangeduid. Maar een echte oplossing kwam er tot nu toe niet.

Sinds begin dit jaar lijkt er opeens wel schot in de zaak te zitten. Skopje en Athene voeren met hulp van een VN-onderhandelaar gesprekken om de ruzie eindelijk eens op te lossen. Want de naamkwestie staat voor Macedonië onder andere lidmaatschap van de Europese Unie en de Navo in de weg.