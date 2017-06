Greg Lemond: De toekomst heet Tom Dumoulin

Veel vrienden in de wielerwereld heeft Greg Lemond niet. De drievoudig Tourwinnaar wordt er niet warm of koud van. "Ik zeg waarvan ik meen dat het gezegd moet worden."

Hij is bezig aan zijn vierde Tour de France, als analyticus voor Eurosport. De coureur Lemond reed het dubbele aantal. Drie keer, in 1986, '89 en '90, won hij het geel. De editie van 1989, voor wie het onverhoopt vergeten zou zijn, is voer voor wielervertellingen bij de openhaard. In de slottijdrit in Parijs maakte Lemond destijds 50 seconden goed op zijn rivaal Laurent Fignon. De Amerikaan won uiteindelijk met een absurd kleine marge van acht tellen.

Ik zou pas nerveus worden als er géén renners meer worden gesnapt Greg Lemond

Maar Lemond is niet in Düsseldorf om zijn nostalgie uit te venten. De komende drie weken kunnen tv-kijkers rekenen op zijn soms ongezouten meningen. Hij houdt van de sport, maar er lopen nog genoeg lieden rond die niet willen of kunnen deugen. De 55-jarige kijkt met een schuin oog naar Team Sky en vooral teambaas Dave Brailsford. "Ik kan niet veel positiefs zeggen over deze man. Er is geen transparantie bij die ploeg. En als er geen transparantie is, verberg je zaken is mijn ervaring."

Onderzoek De Britse ploeg van Chris Froome ligt sinds de herfst vorig jaar onder vuur. Het Engelse parlement is tegelijk met het Britse antidopingagentschap een onderzoek gestart. "Waarom zet Brailsford niet alle data van de renners online? Er werken daar verder prima mensen hoor. Maar voor mij is Brailsford bijvoorbeeld te intiem met Brian Cookson (voorzitter internationale wielerunie, red.). Je moet dat gescheiden houden. Dat heet professionaliteit." Neem maar van mij aan dat Dumoulin een potentiële Tourwinnaar is Greg Lemond Dinsdag werd de wielerwereld opgeschrikt door een nieuw dopingvoorval. Lemond haalt zijn schouder erover op. "Ik zou pas nerveus worden als er geen renners meer worden gesnapt. Het is een goed teken. Maar of de huidige opsporingsmiddelen toereikend en zaligmakend zijn, betwijfel ik. Als de machten het willen kun je van de wielersport de meest gecontroleerde sport maken. Als zij 't willen ..."

Ervaring Voor Froome zouden de controverses rond Sky gevolgen kunnen hebben voor zijn sportieve prestaties, maar Lemond ziet dat niet snel gebeuren. "De perikelen zullen hem niet hinderen. Hij heeft ervaring en weet wat er komt kijken bij drie weken topsport. De randzaken ben je als renner snel vergeten als je op de fiets zit. Hooguit komt het de sfeer in het team niet ten goede." Lemond wuift alle kritiek dat de Tour voorspelbaar zou zijn geworden weg. "De reden is dat het niveau zo hoog is dat renners de koers nu doceren en wachten tot de volgende zware etappe." Het doet hem als tijdrijder die zich het klimmen eigen maakte, wel wat pijn dat het accent naar de bergen is verlegd. "Ik zie graag meer en langere tijdritten in de Tour. Dit onderdeel is bijna irrelevant geworden." "En Tom Dumoulin", zegt Lemond ineens plompverloren, "als je Dumoulin heet, ben je nu in het nadeel ten opzichte van de klimmers. Maar een ouderwetse tijdrit van zeg vijftig, zestig kilometer zou het spannend maken omdat het Dumoulin een serieus uitzicht biedt op de eindzege. Neem maar van mij aan dat Dumoulin een potentiële Tourwinnaar is. Hij is een klassiek geschoold renner, een allrounder die kan klimmen en tijdrijden. Deze jongen is de toekomst. Jammer alleen dat hij hier nu niet is." (Onder de kaart: Wie kan Froome van zijn vierde zege afhouden?) © Sander Soewargana

Ritten De Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een ouderwetse proloog. De renners rijden veertien kilometer langs de boorden van de Rijn bij Düsseldorf, de startplaats van deze 104de editie van Le Tour. De afstand is te gering voor onoverkomelijke tijdsverschillen. Maar op psychologische vlak kunnen hier de eerste gevoelige tikken worden uitgedeeld. Woensdag belooft misschien al wel een sleutelrit. De 5de etappe naar de slotklim La Planche des Belles Filles is ongemeen zwaar. Chris Froome − de rest is gewaarschuwd − won hier in 2012 zijn eerste Touretappe. De klim is steil genoeg (8,5 procent gemiddeld) om serieuze gaten te slaan in het algemeen klassement. Volgend weekeinde is de eerste kennismaking met de Alpen. De 8ste en 9de rit zijn het terrein voor de klimmers. Eerst naar Station des Rousses en een dag later naar Chambéry. De renners moeten dan drie cols van buitencategorie over waarvan de Grand Colombier de bekendste is. Dan ook weten de titelkandidaten wat ze aan elkaar hebben en waar ieders zwakke punten liggen. Vier dagen later volgen de Pyreneeën. De 12de en 13de rit zijn niet overdreven gemeen of lang, maar met de Alpen nog in de benen toch een stevige kluif voor de coureurs. De laatste Tourweek is afgezien van het slot op de Champs-Élysées geen terrein voor de sprinters. De parcoursbouwers hebben elke dag wel cols of heuvels gevonden om de renners pijn te doen. Vooral de 17de rit met de Galibier en de 18de rit met de Izoard gaan velen serieus voelen. Zaterdag 22 juli, een dag voor Parijs, volgt de tweede tijdrit. In Marseille is het ruim 22 kilometer tegen de klok rijden. Froome had liever wat meer chrono-kilometers gemaakt, maar de Tour wilde dit keer een meer open koers. Dat moet straks blijken.

Froome, of...? Chris Froome denkt nog lang niet aan zijn pensioen. Froome, 32, zei deze week dat hij nog minstens vijf of zes jaar op topniveau wil koersen. De drievoudig Tourwinnaar ziet zichzelf als een jonge, hongerige renner. De boodschap aan zijn concurrenten is duidelijk: hij is de te kloppen man. Niet alleen deze Tour de France maar als het aan de Brit ligt ook de komende jaren. De vraag deze Ronde is dan ook wie een deuk in het hechte blok van Team Sky weet te trappen en Froome van een vierde Tourzege kan afhouden? Uitdagers zijn er genoeg. Alberto Contator vanzelfsprekend. De Spanjaard die Bauke Mollema aan zijn zijde heeft, wil op zijn 34ste nog een keer jacht maken op de gele trui. Dat riep hij voorgaande jaren te pas en te onpas, om tijdens de Tour met de brute realiteit van valpartijen geconfronteerd te worden. Nairo Quintana zou een andere kunnen zijn. Met nadruk op kunnen. De Colombiaan verspeelde op de laatste dag de roze trui in de Giro d'Italia aan Tom Dumoulin. Niemand, ook Quintana niet, kan vertellen hoeveel energie hij in Italië verbruikte. Hij is dan ook een vraagteken. Naast deze twee grote namen, is een aantal renners in potentie in staat om een gooi te doen naar de eindzege. Richie Porte, de winnaar van de Dauphiné, is er een. Ook de Fransman Romain Bardet kan het. Heel Frankrijk rekent op hem. Een andere jonge renner met mogelijkheden is Fabio Aru. De Italiaan snoepte in 2015 de eindzege in de Ronde van Spanje af van Dumoulin. Dé renner om op te letten is echter de betrekkelijk onbekende Colombiaan Esteban Chaves. Volgens kenners hoort hij bij de nieuwe generatie gestileerde klimmers. Hij zou het Froome wel eens heel lastig kunnen maken in de Alpen en Pyreneeën.

