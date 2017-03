Gratis boodschappen bezorgen kan toch winstgevend zijn

Grote scepsis. Daar kreeg online supermarkt Picnic mee te maken toen het bedrijf in 2015 van start ging met het gratis bezorgen van boodschappen. De ene na de andere expert verklaarde dat Picnic onmogelijk winstgevend kon worden.

Maar inmiddels zegt Picnic, dat actief is in Amersfoort, Almere, Utrecht, Leusden, Soest en Maarssen, hardop dat er winst gemaakt gaat worden. Nu nog niet, maar volgens verwachting wel over 2017. Het kan dus blijkbaar toch: zonder bezorgkosten boodschappen bezorgen én geld verdienen.

Opmerkelijk, want traditionele supermarktbedrijven rekenen wel bezorgkosten, maar slagen er niet in om winst te maken op de online-activiteiten. Jumbo en Plus rekenen 6 euro per bestelling. Bij ah.nl hangen de kosten af van het bestelmoment, gemiddeld bedragen deze 5 euro. Ook voor de zogenoemde ophaalpunten worden extra kosten gerekend.

Toch wordt er verlies gedraaid, erkennen Albert Heijn en Plus. Jumbo wil er niets over kwijt. “Kostendekkend zijn onze bezorgactiviteiten nog niet”, zegt Tamara Smith-Zonneveld, manager online van Plus. “We doen het vooral omdat we daar willen zijn waar de klant is: in de winkel én online.”

Nog een mogelijke reden waarom Picnic straks winst maakt zonder bezorgkosten te rekenen, is dat het assortiment een stuk beperkter is dan dat van bijvoorbeeld ah.nl. Ook bezorgt Picnic de boodschappen naar eigen zeggen efficiënter. Andere supermarkten bezorgen volgens het ‘taximodel’, waarbij ze kriskras door de stad rijden, zegt Muller.

“Onze bestelling gaat ’s avonds direct naar al onze leveranciers. Zij bezorgen vanaf zeven uur ’s ochtends alles bij ons distributiecentrum in Nijkerk. Dan wordt alles direct verdeeld over de mandjes voor de klanten. Alleen zaken als scheermesjes, zeep en wasmiddelen hebben we op voorraad.”

De melkboer

Boodschappen bezorgen is allerminst een nieuw verschijnsel. Denk aan de melkboer en de SRV-wagen, een kleine rijdende supermarkt. In de jaren tachtig had Albert Heijn in de randstad al de dienst James Telesuper, waarbij besteld kon worden via de telefoon. Inmiddels heeft ah.nl, naamsopvolger van de in 2002 opgerichte bezorgdienst Albert, een dekking van 86 procent. “En we groeien nog steeds”, zegt Selma Post, manager AH online.

Post wijst erop dat de markt voor online boodschappen met 1,5 procent van de totale supermarktomzet nog altijd klein is. Een reden om online toch niet links te laten liggen, is dat het boodschappen doen via internet wel hard groeit. Vooral jongeren en huishoudens met kinderen doen hun boodschappen vaak via internet. Post verwacht een stijging naar 4 tot 7 procent in 2020. “Onze eigen online-activiteiten zijn in het laatste kwartaal van 2015 met 30 procent gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor.”

Ook onderzoeksbureau GfK ziet dat er steeds meer online wordt besteld. Eind 2016 kocht bijna 1 op de 7 huishoudens online bij de supermarkt. In 2015 was dat nog 1 op de 12.

Maar als online zo hard groeit, waarom dan niet investeren in gratis bezorging? Smith-Zonneveld van Plus: “Wij zien het als een extra service. Bestellingen bij elkaar zoeken en bezorgen kost nu eenmaal geld.”

Post van ah.nl wijst erop dat de klant veel uit handen wordt genomen. “Wij brengen de boodschappen tot in de keuken. En uiteindelijk willen we wel winstgevend worden.”