Grapperhaus en Van Veldhoven willen een rotjesverbod

Daarnaast moeten vuurwerkverkopers een veiligheidsbril, aansteeklonten en stabiele afschietbuizen voor vuurpijlen aan hun klanten gaan verstrekken en wordt overwogen om de afsteektijden in te korten. Nu mag er nog tussen zes uur ’s avonds en twee uur ’s nachts vuurwerk worden afgestoken.

Bronnen in Den Haag bevestigden vanavond deze plannen, die nog wel door de ministerraad moeten worden goedgekeurd. Minister Ferd Grapperhaus (CDA, justitie en veiligheid) en Stientje van Veldhoven (D66, infrastructuur en milieu) hopen met hun maatregelen het aantal incidenten rond de jaarwisseling terug te dringen. Jaarlijks vallen er honderden gewonden, lopen zo’n honderd afstekers en omstanders oogletsel op en geregeld zijn er doden te betreuren.

Grapperhaus en Van Veldhoven geven hiermee gehoor aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die concludeerde eind vorig jaar dat Oud & Nieuw ‘op veel plaatsen in het land het onveiligste feest van het jaar’ is. De raad beveelde een verbod op gevaarlijk knalvuurwerk aan en ziet liever meer door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows. Ook zou de politie meer middelen moeten krijgen om de import en verkoop van illegaal vuurwerk tegen te gaan.

Taboe

Met hun voorstel voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod doorbreken Grapperhaus en Van Veldhoven een taboe in Den Haag. Nog maar enkele jaren geleden was er amper een Kamerlid te vinden dat ervoor durfde te pleiten. Alleen de Partij voor de Dieren waagde zich eraan, later gevolgd door GroenLinks. Volgens Grapperhaus’ voorganger Ivo Opstelten (VVD) was ‘de traditie te diepgeworteld’ om over te kunnen gaan tot een verbod.

Regeringspartij VVD, die nooit heil heeft gezien in een verkoopstop, reageerde vanavond verbaasd op het voorgenomen rotjesverbod. “Dit zijn kennelijk gelekte plannen, dus we moeten nog maar zien waar het kabinet mee komt”, liet VVD-Kamerlid Erik Ziengs weten aan het ANP. “Het standpunt van de VVD is altijd duidelijk geweest: dit is niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar.” Tegenover De Telegraaf repte Ziengs van ‘achterlijkheid ten top’. GroenLinks, SP en PvdA reageerden wel positief op het kabinetsvoorstel. De Partij voor de Dieren zegt te blijven strijden voor een algeheel verbod.