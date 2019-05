Grand Prix van Nederland keert terug en moet de duurzaamste ter wereld worden

Chase Carey, de grote baas van Formula One Management (FOM), maakte in de paddock van het circuit in de duinen de overeenkomst met de promotors van Dutch Grand Prix bekend. Het contract geldt voor drie jaar. Biermerk Heineken is titelsponsor, voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers is benoemd tot sportief directeur. De zekere deelname van Red Bull-coureur Max Verstappen staat garant voor een massale opkomst, is de verwachting van de organisatoren.

Voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport naar Zandvoort is 30 tot 40 miljoen euro nodig. De overeenkomst is na lang onderhandelen tot stand gekomen dankzij financiële inbreng van een aantal Nederlandse bedrijven zoals Pon, VolkerWessels, Jumbo, CM.com, Talpa Network en Heineken.

De organisatie wil dat de Dutch Grand Prix de duurzaamste ter wereld wordt, onder meer door optimaal gebruik te maken van het openbaar vervoer en de komst per fiets te stimuleren. Een festivalachtige-setting moet van de Grand Prix een attractie voor het hele gezin maken. De komende maanden wordt het circuit op een paar punten aangepast, zodat het voldoet aan de huidige racestandaarden.

Rumoer De geruchten rondom de terugkeer van de Formule 1 waren al maanden voer voor discussie in en buiten Zandvoort. Tegenstander van de terugkeer is onder meer het platform Rust bij de Kust, dat een strengere handhaving van de geluidsnormen wil en daartoe een procedure voorbereidt. Volgens voorzitter Karel van Broekhoven durven kritische inwoners van Zandvoort niet meer voor hun mening uit te komen. “Mensen die ons bellen willen hun naam niet genoemd zien.” Oud-coureur Jan Lammers, Zandvoorter in hart en nieren, sprak de gemeenteraad toe als beoogd sportief directeur van het circuit. Hij probeerde een brug te slaan naar de critici. “We willen heel graag met de tegenstanders om de tafel”, aldus Lammers. “Maar ik zou de groene partijen willen vragen om deze drie dagen Grand Prix te gunnen aan de liefhebbers van autosport, want dat zijn er alleen in Nederland al zo’n 5 à 6 miljoen. Het zal een enorme promotie zijn voor Nederland en Zandvoort.” De afgelopen weken heeft Lammers zijn kaken op elkaar moeten houden, maar kan nu eindelijk volmondig zijn blijdschap uiten: “Circuit Zandvoort en haar legendarische 'Tarzanbocht’ is wereldwijd bekend. De Formule 1 en de coureurs roemen het ‘old school’ circuit dat vanwege het spannende duinenkarakter iedere rijdersfout direct afstraft”

