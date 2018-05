Grand Jury ziet voldoende bewijs om filmproducent Weinstein te vervolgen wegens verkrachting

Een zogeheten 'grand jury' boog zich woensdag over de vraag of de aanklager voldoende bewijs heeft vergaard om een rechtszaak tegen Weinstein te beginnen. De jury zag na bestudering van alle aangedragen feiten genoeg aanleiding om de 66-jarige filmproducent aan te klagen voor verkrachting in de eerste en derde graad en 'criminele sekshandelingen' in de eerste graad. De eerste graad is de ernstigste variant van verkrachting en 'criminele seks'. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op.

