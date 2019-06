Grafietregens van Tata Steel zijn schadelijk voor de gezondheid van jonge kinderen, zegt RIVM

De grafiet die dikwijls op Wijk aan Zee vlak neerdaalt, kan slecht zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een onderzoek naar de grafietregens in opdracht van de provincie Noord-Holland. In de grafietneerslag, die zorgt voor een zwarte laag stof in het dorp, zitten zogeheten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals lood, mangaan en vanadium.

Van deze metalen is de geschatte blootstelling in Wijk aan Zee zodanig hoog dat dit ongewenst is voor de gezondheid, schrijf het RIVM. Zo is van lood bekend dat dit vooral bij jonge kinderen effect kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Omdat de blootstelling aan lood in het dagelijks leven eigenlijk al te hoog is, dient elke andere blootstelling daarom beperkt te worden, adviseert het gezondheidsinstituut.

Hand-mond contact Het RIVM onderzocht veegmonsters afkomstig van één grafietregen eerder dit jaar, waarop het kan schatten wat de blootstelling via hand-mond contact is. Dat is de manier waarop kinderen die buiten spelen blootgesteld kunnen worden. Eventuele gezondheidsrisico’s door inademing zijn niet onderzocht, deze werden eerder door de GGD beperkt geacht. Wijk aan Zee heeft de afgelopen jaren last van grafietneerslag die wordt veroorzaakt door buurman Tata Steel, een van de grootste staalfabrikanten van Europa. De grafietwolken ontstaan bij de verwerking van een restproduct van staal. De uitstoot werd vorig jaar zo hevig, dat bewoners van de plaats tientallen klachten indienden bij de omgevingsdienst. Tata Steel kondigde vandaag per direct maatregelen aan om de grafietuitstoot ‘maximaal te voorkomen’. Eerder beloofde het bedrijf al beterschap, volgens Tata Steel zijn er sinds november vorig jaar nog slechts drie kleinere grafietemissies geweest. Het bedrijf bouwt inmiddels een hal die over het verwerkingsproces komt te staan.

