Grace Mugabe geeft zichzelf aan na mishandeling

Gabriella Engels, de jonge vrouw, vertelde aan de Zuid-Afrikaanse televisiezender eNCA dat zij zondagavond plotseling door Grace Mugabe werd aangevallen. Ze was op dat moment in een hotel in Sandton. Twee zoons van Mugabe waren bij haar. Mugabe sloeg haar op haar hoofd met een verlengsnoer, aldus Engels. Op sociale media stuurde ze foto’s rond van de wond aan haar hoofd. “Mijn voorhoofd ligt open”, vertelde Engels tegen de Zuid-Afrikaanse nieuwswebsite TimesLIVE. “Ik ben model en ik verdien mijn geld met mijn uiterlijk.”

Niemand heeft het recht vrouwen te mishandelen. Maar het is nog erger dat iemand met een hoge positie de aanval uitvoerde

Volgens Fikile Mbalula van de Zuid-Afrikaanse politie staat Mugabe niet onder arrest. “Ze heeft zichzelf aangegeven en werkt mee aan het onderzoek”, zei hij tegen The Guardian. Eerder vandaag zei hij tegen het Zuid-Afrikaanse Eyewitness News: “Als ze hier kwam op haar diplomatieke paspoort, geniet ze diplomatieke immuniteit. Dat betekent niet dat ze niet kan worden gearresteerd.” Het is nog niet duidelijk waarom Mugabe in Zuid-Afrika was. Sommige media zeggen dat zij op zakenreis was, andere menen dat zij Zuid-Afrika aandeed voor een doktersbezoek.

Voorbeeldfunctie De aanval op de jonge vrouw is verwerpelijk, zegt Sizakele Nkosi-Malobane, veiligheidsfunctionaris van de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng. “Niemand heeft het recht vrouwen te mishandelen. Maar het is nog erger dat iemand met een hoge positie de aanval uitvoerde”, zei ze tegen het Zuid-Afrikaanse medium Independent Online. “Mensen zoals Grace zouden juist een voorbeeldfunctie moeten hebben en zouden jonge vrouwen moeten inspireren.” De 52-jarige Grace Mugabe is de vrouw van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe. Zij wordt beschouwd als zijn opvolger. Samen hebben zij drie kinderen. De bijnamen van Grace Mugabe in Zimbabwe zijn ‘Dis Grace’ en ‘The Country’s First Shopper’. Haar laatste bijnaam verwijst naar haar extravagante levensstijl. Als vrouw van de president van een van de armste landen ter wereld geeft zij regelmatig grote bedragen uit aan luxeproducten.

