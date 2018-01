Gouverneurs fel tegen door Trump gewilde oliewinning in kustwateren

Milieuorganisaties en Amerikaanse politici reageren ontsteld op het plan van president Trump om vrijwel alle wateren voor de kusten van de VS open te stellen voor olie- en gaswinning. Ook in Californië en Florida, waar milieuorganisaties al jaren werken aan verfijnde ecosystemen, kunnen dan nieuwe boorplatforms verschijnen.

Minister van binnenlandse zaken Ryan Zinke bracht het plan donderdag naar buiten en zei dat de verantwoorde winning van offshore energiebronnen voor banen en economische zekerheid zorgt. Ook zouden miljardenopbrengsten kunnen worden besteed aan natuurbescherming.

Obama

Het voorstel past in de lijn van Trump om Amerika’s rijkdom aan energiebronnen uit te baten en Obama’s maatregelen één voor één terug te draaien. De vorige president blokkeerde oliewinning in de Atlantische en Stille Oceaan in een vijfjarenplan dat in 2016 in werking trad.

Trumps vijfjarenplan gaat daar dwars tegenin en maakt 90 procent van de offshore oliereserves beschikbaar voor private partijen. Het gaat om 47 licenties van 2019 tot 2024: 19 in Alaska, 12 in de Golf van Mexico, 9 in de Atlantische Oceaan en 7 in de Stille Oceaan, waarvan 6 bij Californië. Het plan is de uitwerking van het decreet dat Trump vorig jaar april ondertekende om de VS energie-onafhankelijk te maken.