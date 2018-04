Gouverneur van Kemerovo stapt op vanwege brand in winkelcentrum

Gouverneur Aman Tuleyev (73) laat in een video op de website van de lokale overheid weten dat de dodelijke brand reden is voor het neerleggen van zijn functie. Hij stelt dat het ‘moreel onmogelijk’ voor hem is geworden nog langer zijn taak als gouverneur te vervullen. President Poetin heeft zijn ontslag geaccepteerd, bevestigde het Kremlin zondag. Tuleyev was sinds 1997 gouverneur van de Siberische regio, en had een mandaat dat liep tot 2020.

Zowel in Kemerovo als ver daarbuiten groeide de woede over de trage reactie van zowel de federale media als de autoriteiten op de ramp in de Siberische mijnstad, sinds bekend werd dat in het grotendeels verwoeste winkelcentrum de voorschriften voor brandveiligheid onvoldoende werden nageleefd.