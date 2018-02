Gourmetten, bakken en kaarsen doven: pas op met fijnstof in huis

Na houtkachels en open haarden is er wéér iets toegevoegd aan de lijst van ongezonde activiteiten. Ook dit keer in huis: koken, wokken, kaarsen branden én doven. Het Longfonds liet bewoners van 749 woningen onderzoeken wat zij door de dag heen doen en wat dat betekent voor uitstoot van het schadelijke fijnstof, CO 2 en luchtvochtigheid.

In augustus ontving deelnemer Ad Brenters (61) uit Terheijden in Brabant zijn sensor. Net als 90 procent van de huishoudens had hij zich nooit verdiept in de luchtkwaliteit binnenshuis. “Ik was heel benieuwd.” Hij plaatste het kleine apparaatje boven de kast in de woonkamer met open keuken.

Met een wifi-verbinding las het onderzoeksteam op afstand mee, via een app zag astmapatiënt Brenters direct wat hij aanrichtte: “Stofzuigen bijvoorbeeld levert een verkleuring naar rood op. Het meest opvallend was het effect van koken, wokken en frituren. Zelfs als ik de afzuiger maximaal aan had staan nam het fijnstof enorm toe.”

Nog niet eerder deden zoveel huishoudens mee Jojanneke van Hardeveld, Longfonds

Lucht in huis kan vervuild zijn Via de longen komt (ultra)fijnstof in bloedbaan en hersens. Van daaruit kan het bijdragen aan hart- en vaatziekten en dementie. Het onderzoek leverde voor de deskundigen van het Longfonds geen verrassing op. “Nog niet eerder deden zoveel huishoudens mee. Het is een bevestiging dat lucht in huis vervuild kan zijn”, zegt projectleider Jojanneke van Hardeveld. Het fonds wil daarover meer bewustzijn kweken. Bij een op de zeven huizen is het grootste deel van de dag de lucht te vies. “Als je afwezigheid en slapen ervan aftrekt, is dat best veel”, zegt zij. Zelf ging ze eens gourmetten: “De sensor sloeg met honderden microgram uit. Er zijn geen advieswaarden voor fijnstof binnenshuis. Maar voor buiten hanteert de Wereldgezondheidsorganisatie een maximum van 25 microgram gemiddeld per dag.” Ik sluit het raam pas na 20 of 30 minuten Ad Brenters, deelnemer aan het onderzoek