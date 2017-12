Gourmetkerstkliekjes (met een oosters tintje)

Maar dan. Wat doet u de dag ná het gourmetten? Of de beruchte derde kerstdag? Heel simpel: dan nodigt u uw liefste vrienden uit waarbij iedereen zijn of haar kerstgourmetkliekjes meeneemt en u samen de keuken in duikt. Voor u het weet hebt u een vrolijke tafel vol heerlijks en blije gezichten eromheen. Belangrijk om te onthouden: gooi niet alles zomaar bij elkaar, maar maak liever een serie verschillende gerechten. Weet u wat, we doen een oosters tintje, bij wijze van rijsttafel.

En u weet: het principe van kliekjes is dat u opmaakt wat u heeft, niet dat u paniekerig opnieuw naar een winkel rent voor één ingrediënt. Dus varieer en improviseer gerust op deze receptsuggesties.

Oosters soepje Groente en vlees over?

Bak een handvol restjes gourmetvlees (rund/kip/ varken/spek, mag door elkaar) aan op hoog vuur, blus af met een liter koud water en een scheut Japanse sojasaus. Voeg plakjes verse gember, gehakte rode peper, kaneelstokje en steranijs toe. Laat een half uur zachtjes pruttelen. Zeef. Voeg gesneden restjes groente toe (paprika, courgette, lente-ui, champignons, wortel, prei) en 75 g noedels. Laat een paar minuten sudderen tot alles gaar is. Breng op smaak met limoensap, vissaus en sojasaus. Lekker met koriander en extra ringetjes peper. Biefstuk over? Snij in dunne reepjes, strooi rauw bovenop de loeihete soep. Variant: Geen noedels maar een handje gare rijst erin.

Nasi goreng Kip, varkensvlees of gamba's en groente en eieren over?

Fruit gesnipperde ui en knoflook in een wok samen met een lepel sambal en als u heeft wat djinten, ketoembar en laos. Voeg gourmetrestjes kip, varkensvlees of gamba's toe en bak rondom snel aan. Voeg dan fijngesneden groente toe (kool, prei, wortel, lente-ui) en roerbak een paar minuten tot de groente zacht begint te worden. Giet er een scheut ketjap manis bij. Schuif de boel opzij en giet er 2-3 losgeklopte eieren bij. Roer met een pollepel tot het ei begint te stollen. Voeg koude, gare rijst toe en roerbak een paar minuten tot alles goed warm is. Lekker met gehakte bladselderij. Of bak ook nog wat (kwartel)eitjes los erbij. Variant: Gebruik fijngemalen rauwe bloemkool in plaats van rijst. Jazeker, dat werkt heel goed!

Gado gado Groente en satésaus over?

Blancheer restjes groente (kool, bloemkool, boontjes, wortel, paprika, aardappel) kort gaar in een grote pan kokend water, soort per soort. Taugé hoeft maar twee tellen. Laat goed uitlekken. Meng door elkaar. Komkommer mag er ook bij, net als gekookte, gepelde en gehalveerde (kwartel)eieren. Rangschik alles zo gezellig mogelijk op een grote schaal. Verwarm overgebleven satésaus en verdun met water tot goed vloeibaar. Proef en breng op smaak met ketjap of sambal. Schenk de warme saus over de salade. Lekker met kroepoek of emping en gebakken uitjes.

Pittige noedelsalade Groente over?

Maak een dressing van 3 eetl Japanse sojasaus, 3 eetl limoensap, 1 eetl sesamolie, 2 eetl (bruine) basterdsuiker, 2 gesnipperde rode pepers en 2 fijngehakte knoflooktenen. Kook 200 g noedels gaar en meng erdoor. Voeg fijngesneden restjes groente toe (groene of rode paprika, lente-ui, komkommer, wortel). Blancheer plakjes champignons even kort in kokend water als u ze niet rauw wilt. Laat de smaken een uurtje intrekken. Rooster 2 eetl sesamzaadjes goudbruin in een droge koekenpan en strooi erover. Ook lekker met: Gehakte pinda's, munt/ koriander. Vleesvariant: Bak restjes vlees in een drupje sesamolie en schep erdoor.

Viscurry Vis over?

Bestrooi restjes gourmetvis met zout en peper. Meng met geraspte gember, gehakte knoflook, gesnipperd groen/ rood pepertje, 1 eetl kerrie, 1 eetl kurkuma en 200 ml kokosmelk. Laat even staan. Fruit intussen een gesnipperde ui in wat hete olie. Als u heeft mogen er ook wat champignons of reepjes paprika bij. Laat die eerst gaar worden, voeg dan vis en marinade toe, bak al omscheppend kort op hoog vuur (± 3-4 minuten) tot de vis witgekleurd en gaar is. Lekker met rijst en verse koriander/ peterselie.