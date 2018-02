Goud op ski’s én board, de Tsjechische Ester Ledecká bewijst dat het kan

Die eerste blik, toen ze beneden kwam op ski’s, dat was hét moment van de Spelen. Ledecká kijkt en ziet haar naam op 1 staan. Ze blijft kijken. Want dat kan niet kloppen. Zij, de snowboardster, de snelste? Tussen skidiva’s als Veith, Gut, Vonn?

Ledecká juicht niet. Ze prikt haar stokken in de sneeuw om weg te glijden richting de uitgang. Er komt een camera op haar neus. “Je hebt gewonnen”, zegt de cameraman. Dan pas komt er iets van een lach. Ze kan het niet geloven. “Ik dacht dat het een fout was. Ik wachtte gewoon tot ze de tijd zouden veranderen. Iedereen schreeuwde. Ik dacht: oké, dit is raar”, zei ze na haar wedstrijd.

Tijdens de persconferentie weigert ze vervolgens haar skibril af te zetten. Het goud kwam voor Ledecká zo onverwacht, dat ze geen make-up mee had genomen. De bril blijft op. Een week later gaat hij af. Want het snowboardgoud was wél verwacht. Ledecká bleef als topfavoriet onverstoorbaar in de aanloop naar de parallelreuzenslalom. Ook toen de hele wereld wat van haar wilde.

Advies

Want vragen, die kreeg ze. Hoe ze de twee sporten in hemelsnaam combineerde, bijvoorbeeld. De prioriteit van de 22-jarige Tsjechische uit Praag is snowboarden. Daar traint ze het meest op en liggen haar grootste kansen op goud. Met verschillende wedstrijden, vaak op verschillende plekken, zijn de twee sporten agendatechnisch bijna niet te combineren. En dan was er ook nog het verhaal van haar ski’s, die ze voor de ­Super-G even ‘geleend’ zou hebben van de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin. Dat was niet helemaal waar, maar ze komen wel bij dezelfde fabrikant vandaan.

Ledecká won afgelopen seizoen vijf van de zeven wereldbekerwedstrijden op haar snowboard en was daarmee de grote favoriet voor de olympische titel. Skiën doet ze erbij omdat ze het leuk vindt. Om zich ook als alpineskiester te kwalificeren voor Pyeongchang, startte ze vijf keer in een wereldbekerwedstrijd. Ze haalde vier keer de topdertig. Haar beste prestatie was een zevende plek.

Ledecká heeft twee coaches, één voor skiën en de ander voor snowboarden.

Natuurlijk kreeg ze vaak het advies van haar coaches om te kiezen voor één van de twee sporten. Maar dat wil de stronteigenwijze Ledecká niet. “Ik vind het bla, bla”, zei ze daarover in de New York Times. “Die discussie is er al sinds mijn 14de. Ik wil het allebei doen, en zal het allebei doen. Als een coach het daar niet mee eens is, zoek ik wel een ander.”