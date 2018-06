Gorilla Koko (1971-2018) kende gebarentaal, maakte selfies en was vrienden met Robin Williams

De westerse laaglandgorilla werd op 4 juli 1971 geboren in de dierentuin van San Francisco als Hanabi-ko, Japans voor 'vuurwerkkind'. Een jaar later begon psycholoog Penny Patterson het dier in het kader van een onderzoeksproject de beginselen bij te brengen van gebarentaal, aangepast voor de apenhand (die een veel kortere duim heeft). Ze kreeg later gezelschap van twee andere aapjes, maar die konden haar ontwikkeling niet bijbenen.

Uiteindelijk leerde Koko meer dan duizend gebaren, waaronder de opgestoken middelvinger. Meestal nam ze zelf het initiatief tot een woordeloos gesprek met zinnen van drie tot zes woorden. In 1978 stond ze op de cover van National Geographic met een foto die ze van zichzelf had genomen in de spiegel.

Ze kreeg extra bekendheid door een katje te adopteren als huisdier, en door de opmerking van haar verzorgster dat Koko erg verdrietig was na het overlijden van de acteur Robin Williams, die ze in 2001 had ontmoet.

De intelligente gorilla speelde een rol in verschillende documentaires, waaronder 'Koko, de gorilla die gebarentaal spreekt'. Daarin is te zien hoe ze complexe emoties toont die alleen aan de mens voorbehouden leken, zoals humor. De aap had een bijzondere band met Robin Williams, die hun ontmoeting omschreef als een 'geestverruimende ervaring'. "We deelden iets geweldigs: humor", zei hij. "Koko verstond gesproken Engels en gebruikte allerlei gebaren om haar gevoelens te delen. Het was geweldig."