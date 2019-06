Google ziet gevaren in de Amerikaanse boycot van Huawei

Google heeft de Amerikaanse regering gewaarschuwd dat de boycot van het Chinese techbedrijf Huawei voor Amerikaanse veiligheidsrisico’s zorgt. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen.

Vorige maand zette president Trump Huawei op de zwarte lijst. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven geen diensten of goederen meer verkopen aan Huawei. De Verenigde Staten verwijzen hierbij naar de nationale veiligheid. Het bedrijf zou nauw samenwerken met de Chinese staat en spionage mogelijk maken.

Maar de acties tegen Huawei zorgen volgens Google voor nieuwe risico's. Als gevolg van de Huawei-boycot mag Google geen updates van het besturingssyteem Android meer leveren aan Huawei. Google is bang dat Huawei snel een eigen besturingssysteem voor zijn telefoons ontwikkelt, bijvoorbeeld een alternatieve versie van Android. Huawei zegt daartoe in staat te zijn.

Zwakke plekken Zo’n alternatief besturingssysteem van Huawei zal volgens Google minder veilig zijn dan het Android-systeem waarop de Huawei-smartphones tot dusver draaiden. Zwakke plekken zijn relatief makkelijk te misbruiken door kwaadwillenden. Google wil een ontheffing van de Amerikaanse overheid zodat het toch met Huawei kan blijven samenwerken. In een reactie aan de Financial Times laat Google weten te voldoen aan de Amerikaanse regelgeving. “Onze focus is het beschermen van de veiligheid van Google-gebruikers op de miljoenen bestaande Huawei-mobieltjes in de VS en de hele wereld.”

Qualcomm-chips Google is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat op een ontheffing hoopt. Zo wordt ook chipproducent Qualcomm flink getroffen door de Huawei-boycot. In een kwart van de 200 miljoen smartphones die Huawei vorig jaar verkocht zou een Qualcomm-chip zitten. In totaal zouden Amerikaanse bedrijven jaarlijks voor 11 miljard dollar aan Huawei leveren. Trump kwam met zijn strafmaatregelen tegen Huawei toen het handelsoverleg tussen China en de VS spaak liep. Het exportverbod treedt half augustus in werking. Zo hebben Amerikaanse bedrijven nog even de tijd om in te spelen op de situatie.

Facebook Een nieuwe tik voor Huawei is dat het niet langer Facebook-apps, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp, kan installeren op smartphones. Op Huawei-apparaten waar de apps al geïnstalleerd zijn, blijft Facebook updates uitvoeren. In Nederland lijkt Huawei veel last te hebben van alle negatieve publiciteit rond het bedrijf. De sites Telefoonabonnement.nl, Telefoon.nl, Tweakers en BelSimpel.nl melden zakenzender BNR een terugloop van meer dan 40 procent in de verkoop van Huawei-telefoons. Deze maand besluit het kabinet of Huawei betrokken mag zijn bij de aanleg van het 5G-netwerk voor snel mobiel internet.

