Google zet datadoos neer in kop van Noord-Holland

De Amerikaanse techreus Google staat erom bekend ieder plekje op aarde te kunnen vinden, kennelijk tot de gemeente Hollands Kroon aan toe. Want daar, in de kop van Noord-Holland, gaat het bedrijf achter de populaire zoekmachine een datacentrum uit de grond stampen, zo maakte Google gisteren bekend. Als de loods, die vol computers komt te staan, klaar is zal het datacentrum goed zijn voor 125 banen.

Lees verder na de advertentie

“Dat is fantastisch nieuws en ­onderstreept de positie van Nederland als de ultieme locatie voor datacentra”, zegt Stijn Grove, algemeen directeur van DDA, de brancheorganisatie van datacentra in Nederland. Eind 2013 viel het oog van concurrent Microsoft óók al in de kop van Noord-Holland. Het bedrijf achter Windows heeft een datacentrum in Middenmeer, een dorp in de Wieringermeerpolder, dat eveneens valt onder de ­gemeente Hollands Kroon. “Het is een stabiel gebied waar veel groene energie wordt opgewekt, dat zijn hele belangrijke punten voor een partij als Google”, zegt Grove. “En voor de tuinders daar is het ook goed nieuws, want de restwarmte van die datacentra kunnen zij goed gebruiken.”

Google investeert in totaal 1 miljard euro in de ontwikkeling van datacentra in Nederland. Het zoek- en advertentiebedrijf gaat voor een deel van dat geld ook het bestaande serverpark in de Eemshaven in Groningen uitbreiden. Volgens Google levert de bouw en uitbreiding van de datacentra in zowel Noord-Holland als Groningen tijdelijk 1000 banen op. Als het werk volgend jaar is afgerond, zullen er 350 mensen werken bij Google Eemshaven, honderd meer dan nu. Het techbedrijf heeft daarnaast nog een kantoor in Amsterdam waar 250 mensen werkzaam zijn. Sinds 2016 heeft Google nu 2,5 miljard euro in datacenters in Nederland geïnvesteerd.

Gevaar van verdozing Brancheorganisatie DDA concludeerde onlangs dat Nederland Europees koploper is als het gaat om de huisvesting van datacentra. Nederland telt nu 189 van die gebouwen die een totale vloeroppervlakte in beslag nemen van bijna 370.000 vierkante meter. Grove verwacht de komende jaren nog meer datacentra met het oog op de komst van het snelle netwerk 5G en toepassingen die draaien op kunstmatige intelligentie, zoals zelfrijdende auto’s, huishoudelijke apparatuur en robotica in de landbouw. Kritiek op de ‘datadozen’ is er ook. Zo vragen ze veel stroom. En hoewel volgens DDA 72 procent van de Nederlandse datacentra in en rondom het stedelijk gebied van Amsterdam is te vinden, vrezen critici dat oprukkende data- en distributiecentra het landschap bedreigen. Onlangs presenteerde rijksbouwmeester en architect van het jaar 2018 Floris Alkemade een plan om Nederland voor ‘verdozing’ te behoeden.

Lees ook:

Nederland is koploper op het gebied van datacentra, maar tegen welke prijs? Als het om het herbergen van datacentra gaat is Nederland Europees koploper. Weerbarstige bijkomstigheid: Die dingen vreten stroom en nemen schaarse ruimte in.