Google's miljardenboete zet de relatie met de Verenigde Staten op scherp

Eurocommissaris voor mededinging Vestager trekt zich niets aan van politieke gevoeligheden. Met een boete van 2,42 miljard euro voor Google wegens oneerlijke concurrentie zet zij de handelsrelatie tussen Europa en Amerika verder op scherp.

“Wij bezitten internet. Onze bedrijven hebben het gecreëerd, uitgebouwd en geperfectioneerd, op een manier waarmee zij (de Europese tech-bedrijven, red.) niet kunnen concurreren”, aldus de Amerikaanse president over vermeend Europees protectionisme.

Trumpiaanse retoriek? Zeker, maar dan van zijn voorganger Obama, in een interview in 2015. Hij had kritiek op het Europese onderzoek naar Apple. Ierland zou het bedrijf te weinig belasting hebben berekend. De rekening volgde een jaar later: Apple moest alsnog 13 miljard euro overmaken aan Ierland.

Het zijn dus niet alleen mededingingszaken die de Amerikanen veel geld kosten, ook onderzoeken naar belastingontwijking zorgen voor spanning. Zo moest Starbucks 26 miljoen betalen aan Nederland, McDonald’s wacht een naheffing tot mogelijk een half miljard omdat de fastfoodketen te weinig belasting betaalt in Luxemburg, en de relatie tussen Amazon en de Luxemburgse fiscus wordt onderzocht.

‘Politiek gedreven onzin’, noemt Applebaas Tim Cook de jacht op belastinggeld. 185 Amerikaanse topmannen zijn dat met hem eens en deden eerder een oproep aan Europese staatshoofden te stoppen met deze ‘gruwelijke zelfverminking’.

Bovenop het groeiende wantrouwen komt nu de recordboete voor Google waardoor de handelsrelatie verder zal verslechteren, zo is de verwachting. Vooral omdat bij een vergelijkbaar onderzoek van de Amerikaanse mededingingsautoriteit Google wel vrijuit ging.

Eurocommissaris Vestager heeft daar geen boodschap aan. “We zijn niet extra streng tegen Amerikaanse bedrijven”, zei ze vorige maand. “Het gaat ons niet om de vlag. Als je zaken wilt doen in Europa, moet je volgens de Europese regels spelen.”

Niet verwonderlijk

Dat het geregeld de Amerikanen zijn die moeten betalen, is volgens Brussel niet verwonderlijk. De grootste ondernemingen komen uit de VS. Daarnaast is het aantal Europese bedrijven dat boetes moet betalen vier keer zo groot en ook daarbij gaat het om forse bedragen. Zo ontvingen de vrachtwagenproducenten DAF, Volvo/Renault, Daimler en Iveco vorige zomer een boete van in totaal 2,93 miljard euro vanwege verboden prijsafspraken.

Bovendien klagen Amerikaanse bedrijven in Europa vaak zelf over andere Amerikaanse bedrijven, om zo de concurrentie uit eigen land dwars te zitten. Tot de klagers tegen Google bijvoorbeeld behoren onder meer uitgever News Corp, eigenaar van The Wall Street Journal en persbureau Getty Images.

Zelfs Microsoft behoorde tot voor kort tot de klagende partijen, maar dat bedrijf trok zich vorig jaar terug. Microsoft weet wat Google doormaakt. Zelf heeft het al 1,6 miljard euro overgemaakt aan Brussel vanwege diverse mededingingsschendingen. Nota bene omdat Google daarover bij de Europese Commissie klaagde.

Dat niet alle Amerikaanse topmannen ageren tegen de Europesesregels, bleek ook afgelopen maandag. In een open brief wensten zeven Amerikaanse bedrijven en een groep uitgevers Vestager succes. Zij wilden laten zien dat Europa’s strijd tegen Google en andere technologiereuzen niets te maken heeft met protectionisme. Als de Amerikaanse mededingingsautoriteit niet optreedt, moeten de Europeanen het maar doen, is de boodschap.

Hoe nu verder met de gekneusde handelsrelatie? Volgende week komen de grootste twintig economieën van de wereld bij elkaar in het Duitse Hamburg. Voor Europeanen is er geen enkele reden de spanning in de verhoudingen nog verder op te voeren. De Amerikaanse afvaardiging zal ongetwijfeld luid van zich laten horen, zoals na de zaak tegen Apple de regering-Obama ook met harde woorden kwam. Maar maatregelen volgden niet. De vraag is of de regering Trump het ook laat bij alleen woorden.