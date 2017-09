Google probeert het opnieuw: een eigen smartphone

Marco Visser

Een enkele keer kan het voorkomen dat twee HTC-eigenaren in dezelfde trein stappen. Gaat het toestel van de één af, dan zal de ander direct naar de broekzak grijpen. Want iemand anders met een HTC, in dezelfde trein, dat is praktisch uitgesloten. Pas als er meer dan 200 mensen in de coupé zouden zitten, is er statistisch gezien een reële kans dat twee personen een smartphone hebben van de Taiwanese producent.

Dat was in de eerste jaren van dit decennium wel anders. Toen zouden er in dezelfde coupé bijna twintig HTC-bellers hebben gezeten. De Taiwanezen konden zich meten met Apple en Samsung. Nu hooguit met Google, een reus in software maar een muis in hardware. En uitgerekend muis Google neemt een hap van kruimel HTC.

Voor 1,1 miljard dollar neemt Google 2000 personeelsleden over van de smartphonefabrikant; ongeveer een vijfde van het totaal aan werknemers. Ook krijgt het de mogelijkheid gebruik te maken van technieken waarop het patent bij HTC berust.

De 2000 werknemers zijn al betrokken bij het maken van de Pixel, het nieuwste toestel van Google. De Amerikaanse softwarereus kreeg veel aandacht van (vak)media bij de lancering van de Pixel, maar de consument blijft kiezen voor Samsung, Apple of een Chinese prijsvechter.

Een muis die een kruimel eet, groeit niet ineens uit tot een olifant. “Nee, ik verwacht niet dat Google ineens een grote speler wordt”, zegt Arnoud Wokke, de smartphonespecialist van consumentensite Tweakers.net. “De markt voor mobiele telefoons heeft zich al gevormd. Daarbij hebben Apple en Samsung meer dan alleen hun eigen smartphones. Ze produceren zelf ook onderdelen, zoals processors en geheugen. Samsung bezit zelfs de containers waarin de smartphones worden verscheept. Daarmee zetten Apple en Samsung de rest op achterstand. Ook Google. Die hebben alleen met software een voorsprong.”

Met die software heeft Google wel een ijzersterke positie. Van de tien smartphones in de wereld, draaien er negen op Android, het mobiele besturingssysteem van Google. Fabrikanten als Samsung, Sony en Huawei leggen daar vervolgens een eigen schil overheen waardoor de ene Android de andere niet is. Google is daar niet altijd gelukkig mee. Door zelf een toestel te ontwikkelen, kunnen zij Android laten werken zoals zij dat hebben bedoeld.

Dat heeft het kapitaalkrachtige concern eerder geprobeerd. In 2012 kocht het voor 12,5 miljard dollar Motorola. Daar praat men in de bestuurskamer van Google liever niet meer over. Het werd een fiasco. Na twee jaar verkocht Google de telefoonmaker aan het Chinese Lenovo, voor nog geen 3 miljard dollar.

Een les van ruim negen miljard dollar. Het leerde Google ‘dat ze zoiets niet meer moet doen’, zegt Wokke. “Deze overname is niet vergelijkbaar met die van Motorola. Ditmaal neemt Google geen fabrieken over, maar alleen personeel en licenties. En daar betalen ze veel minder voor.”

De vraag die rest is hoeveel mensen er straks nog in de treincoupé zitten met een HTC-toestel. Dit jaar verscheen de U11, volgens de recensies een prima toestel, maar de introductie ging geheel aan de consument voorbij. Volgend jaar probeert HTC het opnieuw met een ander topmodel. Over de periode daarna heeft het concern niets gezegd.

Maar daar hebben de Taiwanezen uiteraard wel over nagedacht. HTC heeft zich verdiept in virtual reality, met brillen die kijkers afsluiten van de echte wereld en met schermen in de bril een nieuwe wereld projecteren. Het is een nieuwe, nog kleine markt, die HTC samen met Facebook en Sony beheerst. Vive is de merknaam waaronder HTC de brillen verkoopt. “Vive was eerst Revive, herleven”, zegt Wokke, “om aan te geven dat er leven is na de smartphone”.

