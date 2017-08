Google hangt aanklacht boven het hoofd wegens seksisme en discriminatie

De advocaat vertelt aan The Guardian dat de vrouwen minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, terwijl zij wel dezelfde kwalificaties en een vergelijkbare positie hebben. Ook geven zij aan op minder hoge functies te worden gezet of niet hogerop in het bedrijf te kunnen komen wegens een 'cultuur die vijandig is tegenover vrouwen'.

Kleine steekproef Van de ruim zestig vrouwen werkt ongeveer de helft nog voor Google. Een gedeelte van hen beweert rond de 40.000 dollar (34.000 euro) minder te verdienen dan mannelijke medewerkers die precies hetzelfde werk doen. Ongeveer de helft van de voormalig werknemers zegt ontslag te hebben genomen vanwege discriminatie op de werkvloer, aldus Finberg. Google is eerder al door het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid aangeklaagd vanwege het systematisch onderbetalen van vrouwen. Het bedrijf is door een rechter gedwongen een deel van de salarisstrookjes te overhandigen. Het technologiebedrijf ontkent dat zij mannen en vrouwen ongelijk betalen. Google wil inhoudelijk niet reageren op de mogelijke rechtszaak. Wel zegt een woordvoerder tegen The Guardian: “Zestig mensen is een heel kleine steekproef. Er zullen altijd verschillen in salaris zijn op basis van locatie, rol en prestatie, maar dit staat los van gender.”

Rimpeleffect Finberg hoopt met deze procedure een rimpeleffect in de tech-industrie te bewerkstelligen. “Google is niet de enige naam in Silicon Valley. Het doel is niet alleen Google, maar ook andere bedrijven hun salarispraktijken te laten veranderen.” Google is deze week al negatief in het nieuws vanwege een ingenieur die een omstreden memo heeft geschreven over het diversiteitsbeleid van het technologiebedrijf. De inmiddels ontslagen werknemer James Damore

beweerde juist dat het beleid doorsloeg ten gunste van vrouwen. Hij betoogde dat sekseverschillen in de technologische sector voortkomen uit biologische verschillen. Ook zei hij dat Google zich te veel focust op het binnenhalen van minderheden en te weinig op ‘ideologische diversiteit’. Met zijn paginalange memo heeft Damore online een discussie op gang gebracht over discriminatie, diversiteit en seksuele intimidatie in de technologische industrie. De ingenieur onderzoekt nu alle mogelijke juridische middelen om zijn ontslag aan te vechten.

