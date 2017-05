Google gaat advertentieblokkers te lijf met eigen variant

'Klik hier om een miljoen te winnen.' Of: 'U bent de duizendste bezoeker en wint een gratis auto'. Iedereen kent ze wel. Schreeuwerige advertenties op internet die het beeldscherm in springen. Google wil daar nu een eind aan maken. En zo zijn eigen advertentiedienst redden.

Lees verder na de advertentie

Onlangs meldde The Wall Street Journal dat Google een advertentieblokker ontwikkelt die standaard is ingebed in zijn webbrowser, Chrome. Op het eerste gezicht een raar idee. Google is immers grotendeels afhankelijk van advertentie-inkomsten.

Google gaat natuurlijk niet de advertenties weren waar het zelf aan verdient

Gewiekst plan Toch schuilt achter het voornemen van de internetgigant een gewiekst plan. Want Google gaat natuurlijk niet de advertenties weren waar het zelf aan verdient. Bedrijven betalen de techreus om reclame te mogen maken op bijvoorbeeld zijn zoekmachine of filmpjeswebsite YouTube. De advertenties die Google weg wil hebben, verschijnen doorgaans op andere websites. Dat zijn meestal kakelbonte reclames die pas na een halve minuut weggeklikt kunnen worden. Ze slurpen in rap tempo databundels van telefoons leeg. Ook zorgen ze voor extra trage computers en laptops. Internetgebruikers hebben sinds een aantal jaar een oplossing in de vorm van adblockers. Gratis softwareprogramma's die alle internetadvertenties blokkeren. Een kwart van alle surfende Amerikanen heeft zo'n blokker geïnstalleerd. Het gebruik van de programma's neemt bovendien hand over hand toe. In 2010 maakte 21 miljoen mensen wereldwijd gebruik van blokkeersoftware. Eind vorig jaar waren dat al 600 miljoen mensen, becijferde PageFair. Google is uiteraard niet blij met die blokkade. Want alle advertenties worden geweerd, dus ook die waar het internetbedrijf aan verdient. De meest gebruikte blokker, AdBlock Plus, laat wel reclames door, maar alleen tegen betaling.

Samenwerking Veel bedrijven zien hun inkomsten slinken. Giganten als Microsoft, Facebook en Google hebben zich nu verenigd in de 'Coalition For Better Ads'. Ook het Nederlandse Unilever denkt mee met deze alliantie. Het verbond heeft de oorlog verklaard aan bepaalde internetreclame. De betrokken bedrijven hebben een advertentierangschikking gemaakt. Variërend van niet, tot hoogst irritant. Vooral luidruchtige reclame en zogeheten pop-up banners, die ongevraagd door het beeldscherm denderen, zorgen voor veel irritatie bij gebruikers, aldus de coalitie. Dergelijke advertenties moeten in de toekomst geweerd worden. Als Google met zijn eigen blokker de vervelendste advertenties filtert, hoopt het bedrijf dat het gros van de 'gewone' reclames wordt geduld door internetters. Zij zullen vervolgens geen gebruik meer maken van andere blokkeerprogramma's, is de hoop. Ook voor andere bedrijven is het blokkeren van advertenties overigens funest. Zo vragen steeds meer nieuwssites de gebruiker blokkeerprogramma's uit te zetten alvorens de publicaties te lezen. Advertenties zijn nu eenmaal de primaire en zowat enige inkomstenbron op het internet.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.