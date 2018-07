Google Assistant praat Nederlands, maar zo'n luistervink vangt meer op dan je denkt

Nu Google Assistant sinds vorige week Nederlands praat, zullen meer Nederlanders de digitale butler gaan gebruiken. Geven ze daarmee een luistervink toegang tot al hun gegevens?

De spraakgestuurde app kan vragen beantwoorden, boodschappen bestellen of een appje versturen, allemaal door ertegen te praten. Google Assistent werkt op dit moment alleen op smartphones. Later dit jaar komt Google met een slimme speaker om in huis te zetten die op dezelfde manier werkt.

Google is niet de enige met een spraakrobot. Zo is er Siri van Apple en heeft Amazon de spraakassistent Alexa, die ook beschikbaar is op de slimme speaker Echo.

Black box

Het is inderdaad de vraag wat slimme speakers allemaal opvangen als ze een vast plekje in de woonkamer krijgen, zegt Jarno Duursma, trendwatcher en auteur van meerdere boeken over kunstmatige intelligentie. Google Assistent reageert wanneer je hem aanspreekt met ‘Oké Google’ en slaat op wat je hem daarna vertelt. Alles wat hij daarvoor opvangt, bewaart hij niet. Duursma: “Dat is de officiële lezing. Ik ben er niet honderd procent zeker van of die systemen waterdicht zijn. Je zet toch een microfoon in je huis.”

Sander Klous, big-dataspecialist bij KPMG en hoogleraar op dat gebied aan de Universiteit van Amsterdam, deelt die zorg: “Het is een black box, je weet niet wat er in zit aan algoritmes. Google vertelt dat niet, wat ik me kan voorstellen vanwege hun concurrenten. Ik ga ervan uit dat de app verder geen data vasthoudt. Maar zeker weten doe je dat niet.”

Klous ziet daarom graag dat een externe partij gaat oordelen over algoritmes en hoe die met gegevens omgaan. “Net als bij jaarverslagen. Bedrijven publiceren tenslotte wel een jaarrekening ondertekend door een accountant.” Zoiets zou ook voor algoritmes moeten bestaan, vindt Klous: “Het is publiekelijk belang om te weten wat er in zo’n apparaat gebeurt en wat Google uitspookt. De vraag is dan wel: hoe moet een algoritme met privacy omgaan voordat we het goed genoeg vinden?”