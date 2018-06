Google, Apple en Microsoft walgen van Trump: haal migrantenkind niet weg bij hun ouders

Techgiganten Google, Facebook, Apple, Microsoft maar ook ‘traditionele’ Amerikaanse bedrijven als Walmart en Mastercard zijn het eens: het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders is ‘weerzinwekkend’. Steeds meer Amerikaanse bedrijven spreken zich uit in de politieke storm die is ontstaan na het ingaan van Trumps zero tolerance-beleid.

Migrantenfamilies die de Mexicaanse grens met de Verenigde Staten illegaal oversteken worden opgepakt en uit elkaar gehaald. Zo’n 2300 minderjarigen werden vorige maand bij hun ouders weggehaald. De ouders belanden in de federale gevangenis, minderjarigen gaan naar overvolle detentiecentra voor kinderen aan de grens.

Nu er een maat­schap­pe­lij­ke storm woedt vrezen bedrijven geassocieerd te worden met het impopulaire beleid van Trumps regering

Beelden van kinderen in detentie, gescheiden van hun ouders, leiden in de VS en internationaal tot grote verontwaardiging. Het Amerikaanse bedrijfsleven roert zich nu ook. Google-CEO Sundar Pichai twitterde dat hij de verhalen over gezinsscheiding ‘hartverscheurend’ vond. Apple-CEO Tim Cook zei in een interview met The Irish Times dat het beleid 'onmenselijk is en moet stoppen'.

Harteloos, wreed en immoreel Mark Zuckerberg van Facebook wil dat de overheid het beleid staakt. Zuckerberg zei geld te doneren aan maatschappelijke groepen die de immigranten helpen met juridisch advies en de taal. Hij riep anderen op om hetzelfde te doen. De drie oprichters van Airbnb verklaarden dat het scheiden van kinderen van hun families 'harteloos, wreed en immoreel is en indruist tegen de Amerikaanse waarden van verbondenheid'. Ook buiten de tech-wereld roeren bedrijven zich. Prominente bedrijven als Walmart, General Motors, Boeing, JPMorgan Chase en Mastercard roepen de overheid op het beleid te stoppen. De president van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, Thomas Donohue, zei: “Een land zo groot, gul en groothartig als de Verenigde Staten, moet een manier kunnen vinden om te voorkomen dat kinderen van hun ouders worden gescheiden aan de grens.”

Microsoft en de immigratiedienst Grote techbedrijven als Microsoft halen graag grote contracten van de Amerikaanse overheid binnen. Nu er een maatschappelijke storm woedt vrezen diezelfde bedrijven echter geassocieerd te worden met het impopulaire beleid van Trumps regering. Begin dit jaar verklaarde Microsoft 'trots te zijn' op een nieuwe samenwerking met de Amerikaanse immigratiediensten en douane (ICE). De overheidsdiensten zijn gaan werken met Azure Government, een Microsoft-programma dat hen helpt beter en efficiënter te registreren in de cloud. In de huidige maatschappelijke storm is dit opeens geen goed nieuws meer. Microsoft-medewerkers drongen er deze week in een brief aan hun baas Satya Nadella op aan om niet meer met de immigratiedienst te werken. Nadella reageerde via Linkedin. Hij noemde het beleid ‘weerzinwekkend’ en zei dat Microsoft niet betrokken is bij het scheiden van gezinnen. Daarop volgde een officiële verklaring waarin Microsoft het immigratiebeleid veroordeelt en de overheid oproept families niet langer te scheiden.

Uit de kerk zetten In het bedrijfsleven blijft het vooralsnog bij harde woorden. In de religieuze hoek gaat het een stap verder. De leden van de United Methodist Church overwegen om hun kerkgenoot, de Amerikaanse minister van justitie Jeff Sessions, uit de kerk te zetten. De leden dienden een klacht tegen hem in vanwege zijn rol in het Amerikaanse migratiebeleid. Sessions maakt zich volgens hen schuldig aan kindermishandeling en het verspreiden van ideeën die haaks staan op de leer van de kerk. De klacht kan erop uitlopen dat Sessions – behalve minister ook zondagsschoolleraar – geschrapt wordt als lid van het op een na grootste protestantse kerkgenootschap van de VS. De klagers hekelen niet alleen dat migrantenkinderen van hun ouders worden gescheiden, ze zijn ook kwaad omdat Sessions ter verdediging van het beleid met bijbelteksten aan kwam zetten. Het klachtenproces van de kerk schrijft voor dat er eerst een gesprek met Sessions moet worden gevoerd. Leidt dat niet tot verzoening dan kan een onderzoekscommissie worden ingesteld of een zaak worden aangespannen bij de kerkelijke rechtbank. Zo’n zaak kan tot gevolg hebben dat Sessions uit de kerk wordt gezet. Ook mildere straffen zijn mogelijk: het kan hem bijvoorbeeld verboden worden om nog langer les te geven aan de zondagsschool.