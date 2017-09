Golfbaan The Dutch is een beest, en soms zelfs een monster

Paul O'Donoghue gooit een balletje op. Plof. Het klinkt wat zwaar, de fairway op hole twaalf van The Dutch. "Het klinkt beter dan afgelopen weekend. Je had hier vorig jaar moeten zijn, toen klonk het bijna hol. Prachtig.''

Door het open ontwerp hebben de elementen vrij spel.

'De baan laat echt zijn tanden zien.' Golfer Joost Luiten

O'Donoghue is een van de vaste greenkeepers van golfclub The Dutch in het Gelderse Spijk. Daar wordt deze week het KLM Open gehouden, dat als enige toernooi in Nederland behoort tot de European Tour. De Ier uit de buurt van Dublin voelt, hoort en ruikt zelfs alles wat er op de achttien holes gebeurt. Hij noemt de baan een 'animal' en soms 'een monster'.

Deze week is de baan dat laatste, zeker als de harde wind en de verwachte regen er ook nog eens bij komen. De golfbaan is zo ontworpen dat iedereen altijd alles moet kunnen zien - er zijn dus amper bomen-, maar door die openheid hebben de elementen vrij spel. Joost Luiten, de Nederlandse favoriet, trekt de metafoor door. "In deze omstandigheden laat de baan echt zijn tanden zien."

Drijvende greens Problemen voor de baan levert dat wind en water niet op, bezweert Niall Richardson, die de greenkeepers aanstuurt. Er ligt ruim tachtig kilometer drainage en bovendien kent de baan 'drijvende greens'. Als gevolg van de veengrond zou alles wat erop zou worden gezet zinken. Dus ligt onder alle greens en heuveltjes schuimrubber. "Het drijft, dat is vrij uniek." Toen Richardson hier in 2008 aankwam, was er geen heuvel te bekennen. Het was zo vlak als het weiland ernaast. Bijna wilde hij weggaan, maar hij had zijn woord nou eenmaal gegeven. Nu wil hij niet meer weg. Hij houdt van de baan in de Gelderse polder, die wordt omgeven door weiland en waar de A15 op maar een paar honderd meter afstand voorbij loopt. De nieuwe indeling, in 2011 bedacht en uitgemeten door topgolfer Colin Montgomerie, maakte de baan 'toptoernooi-proof'. "Wij hebben een van de moeilijkste banen op de Tour", bezweert hij.

Levenswerk Voor de twee Ieren is deze baan hun levenswerk. Terwijl ze de baan laten zien, pakken ze takjes op, en Richardson verontschuldigt zich voordat hij in looppas naar een bunker loopt om er een pluk gras uit te halen. Ze knippen het gras op de green met de hand Het hele jaar werken de Ieren samen met tientallen vrijwilligers aan de baan, Ze knippen het gras op de green met de hand (3 millimeter precies). Ze beginnen om 4.30 uur, met een mijnwerkershelm op. Nu is hun werk gedaan. Deze vier dagen is het aan Joost Luiten. Hij won vorig jaar het toernooi. Is er een manier om hem stiekem te bevoordelen? Een beetje, geeft Richardson grinnikend toe. Toen ze vorig jaar de 69 bunkers wilden voorzien van nieuw zand, gingen ze bij de beste Nederlandse golfer van het moment te rade welk type zand ze het best konden gebruiken.

Baanrecord Vorig jaar werd het baanrecord door onder meer Luiten gezet op 63, negen slagen beter dan het baangemiddelde. Hij eindigde uiteindelijk met -19 over vier dagen. Net iets te veel, als het aan de greenkeepers ligt. Maar dat was met mooi weer. "Als iemand -25 slaat, dan is de baan echt te makkelijk", zegt O'Donoghue. Maar plezier moet er blijven. Als profgolfers er zelf geen 'fun' in hebben, dan is het ook niet goed. Daarom wordt de baan niet op z'n allermoeilijkst opgeleverd. De afstanden kunnen nog langer, de pinposities zijn beschaafd. Een rondje onder par moet mogelijk blijven. De echte moeilijkheid is deze week vooral het weer. Luiten merkte dat tijdens een proefronde. "Nergens is echt een birdie op te pikken. Hole tien tot twaalf worden heel zwaar tegen de wind in. En het wordt echt gokken op welke green windstoten invloed gaan hebben op de putt." O'Donoghue laat een tweede balletje rollen, op de green van twaalf. De golfbal rolt ver voorbij de vlag. "Zie hem gaan. Goodbye, zeggen we dan."

