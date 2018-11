Goldman Sachs dieper in de problemen door verdwenen miljarden uit Maleisisch staatsfonds

De Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs raakt dieper in de problemen door een groot verduisteringsschandaal in Maleisië. Twee investeringsfondsen uit Abu Dhabi hebben in New York een aanklacht ingediend tegen Goldman Sachs. Ze stellen de bank aansprakelijk voor de schade die ze hebben geleden.

De International Petroleum Investment Company (IPIC) beschuldigt Goldman Sachs ervan zijn functionarissen te hebben omgekocht in een ‘enorme, wereldwijde samenzwering’. IPIC was net als Goldman Sachs betrokken bij de uitgifte van obligaties voor het Maleisische investeringsfonds 1MDB. Die leverden in 2012 en 2013 6,5 miljard dollar op.

De afgelopen maand is de aandelenkoers van Goldman Sachs 14 procent gedaald. In het recente kwartaalverslag waarschuwt de bank dat onderzoek van het Amerikaanse ministerie van justitie of van andere autoriteiten de bank aanzienlijke boetes kan opleveren.

Oud-premier Razak ontkent en schuift de bal vandaag in een interview met de Maleisische krant Sinar Harian naar Goldman Sachs. “Het is de verantwoordelijkheid van de bank de belangen van Maleisië te beschermen. Als zij daarin falen, hoe kan ik dat dan weten? Ze hadden me moeten informeren dat er iets niet goed was”, zegt hij.

In een compromis beloofde Maleisië miljarden terug te betalen aan IPIC. Die toezegging werd nog gedaan door de vorige premier, Najib Razak, die inmiddels zelf is aangeklaagd voor corruptie. De nieuwe Maleisische regering vecht die afspraak aan bij de rechter.

IPIC stond garant toen het Maleisische fonds in financiële problemen kwam. Het leende 1,2 miljard dollar aan het fonds om de rente op obligaties te kunnen betalen en een schuld aan Deutsche Bank af te lossen. Verder ruziën beide fondsen over 3,5 miljard dollar, die bij een overboeking verdwenen is.

Sindsdien werd 1MDB leeggeroofd. In enkele jaren tijd is er 4,5 miljard dollar weggesluisd. Met het geld zijn onder meer Amerikaans vastgoed, kunst, juwelen, een vliegtuig en een Nederlands jacht gekocht.

Van Gogh

Het ontwikkelingsfonds 1MDB moest bijdragen aan de economische voorspoed van het Maleisische volk. Maar kort na de oprichting in 2009 werd het eerste miljard al overgeboekt naar een Zwitserse bankrekening. Vijf jaar lang is het fonds geplunderd, met hulp van overheidsfunctionarissen. Spil in het schandaal is de Maleisiër Low Taek Jho. Hij had geen officiële functie bij het staatsfonds, maar oefende veel invloed uit en zorgde goed voor zichzelf. Hij is nog spoorloos.

Low kocht onder meer een jacht van 250 miljoen dollar bij scheepsbouwer Oceanco in Alblasserdam met geld van Maleisië. Het schip is dit jaar in Indonesië in beslag genomen en naar Maleisië gevaren. Daar wordt het deze maand geveild. Ook is geld uit het fonds gebruikt voor Hollywood-speelfilms, zoals ‘The Wolf of Wall Street’ en voor de aanschaf van kunstwerken van onder anderen Van Gogh en Monet.