Gokwaakhond bezorgd over jacht op virtuele schatkistjes

Virtuele schatkistjes waarvan je niet weet wat erin zit, voor je ze met zuurverdiende spelpunten opent: gamende jongeren maken er steeds meer jacht op. Maar een deel van die populaire spellen is volgens de wet illegaal, stelt de Kansspelautoriteit na maanden onderzoek. In een vandaag verschenen rapport waarschuwt de waakhond op het gebied van gokken en kansspelen dat kinderen door die games een verhoogde kans op een gokverslaving hebben. Passen producenten van de bewuste spellen hun product niet binnen acht weken aan, dan kunnen ze boetes verwachten.

De toezichthouder deed onderzoek naar zogeheten ‘loot boxes’, Engels voor schatkisten en een snel groeiende trend in de gamewereld. In die virtuele schatkistjes zitten voorwerpen die de gamer graag wil hebben: een nieuwe outfit voor zijn personage, nieuwe wapens of gewoon een bak virtueel geld. Zo’n kist is in verschillende spellen te verdienen door punten te scoren. De inhoud is steeds een totale verrassing en de voorwerpen kunnen zeldzaam zijn of alomtegenwoordig.

Het is nog niet bekend hoe groot die markt in Nederland precies is, maar buitenlandse onderzoeken reppen over in totaal tientallen miljarden euro’s

Dat creëert een markt. In sommige games kunnen spelers die virtuele voorwerpen uit het spel halen om ze zo voor ‘echt’ geld aan te bieden op internet. Dat gaat soms over bijna 700 euro voor een virtuele outfit. Vier van de tien veel gespeelde games uit het onderzoek hadden die verkoopmogelijkheid. Het is nog niet bekend hoe groot die markt in Nederland precies is, maar buitenlandse onderzoeken reppen over in totaal tientallen miljarden euro’s.