Goedmoedig gevangenisdrama laat kritiek niet echt voelen

Blessed Benefit

Regie: Mahmoud al Massad

Met Ahmad Thaher, Maher Khammash, Odai Hijazi

**

Een paar uitverkoren oplichters worden rijk of politicus. Meestal beide. De klungelaars doen hun dagelijkse dealtjes of belanden in de gevangenis.

Aanvankelijk is in Mahmoud al Massads 'Blessed Benefits' niet duidelijk waarom Ahmad gearresteerd wordt en zelf is hij er ook zeker van dat het een vergissing is. Naarmate de tijd verstrijkt en zijn kansen op vrijlating kleiner worden, wordt hij steeds moedelozer.

Het scenario zorgt ietwat geforceerd voor een miraculeuze metamorfose.

De neef die zijn schuld had moeten aflossen, wordt vanzelfsprekend slachtoffer van oplichting, dus voor Ahmad zit er niks anders op dan zijn straf uit te zitten. Aanvankelijk komt hij nauwelijks zijn bed uit maar het scenario zorgt ietwat geforceerd voor een miraculeuze metamorfose, waarna Ahmad inziet dat het geordende bestaan binnen de muren zo slecht nog niet is.

Te goedmoedig De film speelt zich verder vrijwel volledig binnen de muren van deze Jordaanse gevangenis af, zonder te vervallen in de clichés van het genre, zoals afpersing en moorden in douches. Hoewel 'Blessed Benefit' kritisch bedoeld is, want die boodschap wordt door personages hardop uitgesproken of via een krantenkop in beeld gebracht, is de film te goedmoedig van toon om die kritiek echt te laten voelen. Wanneer Ahmad uiteindelijk vrijkomt, dringt de vraag zich op wat de film eigenlijk wil vertellen. Want tegen die tijd is duidelijk dat hij niet onschuldig is, ook al was zijn straf aan de hoge kant.

