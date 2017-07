Goedlachse krullenbol Fabio Aru tart Froome

Chris Froome had zich van de uitslag van de rit naar La Planche des Belles Filles wellicht iets anders voorgesteld. De Brit had een klein, maar vilein tikje gekregen van een goedlachse Ita­liaanse krullenbol van 27. Daar woog de gele trui die hij net had opgehaald bij het podium op de Vogezentop niet of nauwelijks tegenop. “Kijk naar het klassement, het kan alle kanten op”, gaf Froome een wat wankele indruk.

De Italiaan die Froome die kleine tik verkocht, is een oude bekende van Tom Dumoulin. De Vuelta van 2015 werd na een verhitte strijd tussen Fabio Aru en onder anderen Dumoulin uiteindelijk gewonnen door de Ita­liaan. Aru, afkomstig van Sardinië, ontregelde op de slotklim de machinerie van Team Sky met een punch op minder dan twee kilometer van de top.

De plek was uitgekozen, verklapte de renner van Astana na afloop. “Ik heb een video gezien van Vincenzo Nibali (2014, red.) daar. Het is een van de steilste stroken”, aldus Aru.

Tel de hitte in de groene Vogezen bij de 9,5 procent hellingsgraad op en het wordt meteen duidelijk waarom Aru – warmbloedig en licht – precies daar wou toeslaan. Vijf jaar geleden was het trouwens Froome die op die plek de wereld opmerkzaam maakte van zijn veelzijdige talent.

Twintig tellen

Het was geen wereldschokkende voorsprong die Aru op de La Planche bijeenfietste. Froome kwam twintig tellen later over de streep, goed voor het geel. Aru had de Brit laten zweten. Dat was al bijna net zoveel tegengas voor Froome als in de gehele Tour van vorig jaar, toen hij onbekommerd naar Parijs mocht rijden. “Aru laat zien waarom hij een talentvolle klassementsrenner is”, meende de nieuwe geletruidrager. Een acuut gevaar noemde hij de Italiaan maar niet.

Toch is met slechts veertien seconden verschil tussen beiden Froomes enige zekerheid dat niets beklonken is. Dumoulin weet als geen ander dat Aru van klimmen een oogstreling maakt, zo soepel en speels als hij ­omhoog schrijdt. Maar de Nederlander weet vooral dat Aru ongemeen hard omhoog kan. Froome is gewaarschuwd.

De diepe zucht van Aru verried echter ook een onbekendheid op dit toneel. Of hij degene is die de Brit van zijn vierde Tourzege gaat afhouden? “Dit is pas mijn tweede Tour. Dit is echt wel wat anders dan de Ronde van Spanje”, zei de Italiaan na zijn ritzege.

Liever niet vooruitlopen op de dagen – laat staan weken – die komen gaan, klonk het schuchter in zijn bollentrui. “Het begint mij nu pas te dagen wat ik hier heb geflikt.”

Verbind geen conclusies aan het zand dat Aru in het motorblok van Sky strooide. De Britse succesploeg is een diesel, vond Aru. Die zet je niet zomaar even stil. “Sky is sterk. Ze hebben niet voor niets al vier keer de Tour gewonnen.”