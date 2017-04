Goederenvervoerder HSL Logistik van het spoor gegooid

Door rode seinen rijden, lekkage van gevaarlijke stoffen, inzet van een machinist zonder de juiste papieren en fraude met een registratiedocument. De lijst met ‘incidenten’ bij goederenvervoerder HSL Logistik uit Den Bosch is lang. Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de maat vol. Gisteren maakte zij bekend HSL Logistik voorlopig van het Nederlandse spoor te weren.

Het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat een zogenoemd veiligheidscertificaat wordt ingetrokken voor het Nederlandse spoor. Zonder dat mag een vervoerder niet op het Nederlandse spoor rijden. De inspectie zag zich genoodzaakt tot de maatregel. De dienst zegt dat de kans op ongelukken onaanvaardbaar groot werd, mede doordat de transporteur de gevaarlijke stof ethanol vervoerd. HSL Logistik noemt de stap van de inspectie ‘disproportioneel’, ontkent dat er iets mis is met de veiligheid bij het bedrijf en zegt naar de rechter te stappen.

De inspectie had de Bossche goederenvervoerder, de Nederlandse tak van het Duitse HSL Logistik, al langer op haar radar. Het bedrijf kwam in februari van dit jaar onder verscherpt toezicht van de dienst te staan. Volgens de inspecteur reed HSL Logistik het afgelopen half jaar drie keer door een rood sein, gingen machinisten zonder de juiste instructies op pad en voerde een machinist een verplichte remproef niet goed uit, waardoor hij niet op tijd kon stoppen voor een rood sein. De betreffende machinisten zijn geschorst, bij de incidenten vielen geen gewonden.

Gevaarlijke stoffen

Vijf keer werd tegen de goederenvervoerder proces-verbaal opgemaakt, onder meer vanwege druppellekkage uit een reservoirwagon met een chemische stof. Ook liet HSL Logistik na om in een vrachtbrief te vermelden dat het gevaarlijke stoffen transporteerde, terwijl de vervoerder ethanol in de wagons had zitten.

De inspectie zegt dat het bedrijf onvoldoende aandacht heeft voor verbetering van de veiligheid. De dienst laat weten dat zodra HSL Logistik het veiligheidssysteem op orde heeft, de goederenvervoerder een aanvraag kan indienen voor een nieuw veiligheidscertificaat.

Nu de economie aantrekt, groeit ook het transport van chemische stoffen over het Nederlandse spoor

Veiligheid rondom goederenvervoer is in Nederland al langer een aandachtspunt. Nu de economie aantrekt, groeit ook het transport van chemische stoffen over het Nederlandse spoor. In mei vorig jaar meldde de NOS dat op trajecten in Noord-Brabant en Gelderland fors meer gevaarlijke stoffen werden vervoerd dan toegestaan. In een onderzoek naar een treinbotsing in 2015 tussen een passagiers- en een goederentrein in Tilburg concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat spoorbedrijven onnodige risico’s creëren bij het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor.

De directie van HSL Logistik was gisteren niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.