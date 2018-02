Goed ploegenspel levert Verweij verrassend brons op massastart

Een verrassende medaille, als gevolg van uitgekiend ploegenspel. De Zuid-Koreaan Lee Seung-Hoon, de grote favoriet, won de race. De Belg Bart Swings werd tweede.

Spelen op de verrassing. Dat was wat bondscoach Geert Kuiper beoogde toen hij het duo Sven Kramer-Koen Verweij inzette op de massastart, een onderdeel van zestien ronden in een groep waarbij de eerste wint die over de finishlijn komt. In zijn ogen was dat beter dan kiezen voor een marathonspecialist als Jorrit Bergsma.

De massastart was veranderd, het was een specialistisch onderdeel geworden. Er waren snellere benen nodig, oordeelde Kuiper. Dat was Verweij. En Kramer, die is goede vrienden met Verweij en bovendien, in de woorden van Kuiper: “Sven is Sven”. De keuze was gemaakt.

Gok

Zo werd wel een gok genomen door Kuiper. Koen Verweij had in de wereldbeker in Calgary een wijze les geleerd. Hij werd gediskwalificeerd omdat hij in de eerste ronde de voorste man had ingehaald. In de neutrale eerste ronde is dat verboden. Nu deed hij dat in de halve finale maar in het tweede rondje, en pakte hij meters voorsprong. Zodoende veroverde hij de eerste tussensprint, en was hij eigenlijk al veilig. De rest van de race spaarde hij zijn krachten.

Kramer en een massastart. Het voelde bijna net zo ongemakkelijk als Esmee Visser die Ivanka Trump op de tribune ging uitleggen hoe het onderdeel precies in elkaar zat

Sven Kramer en een massastart, dat paste niet helemaal bij elkaar. Hij had er nog nooit een gereden in een officiële wedstrijd. Het voelde bijna net zo ongemakkelijk als Esmee Visser die Ivanka Trump op de tribune ging uitleggen hoe het onderdeel precies in elkaar zat. Toch haalde ook Kramer makkelijk de finale, door in twee tussensprintjes genoeg punten te halen.