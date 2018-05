Goed nieuws: de zon zal met een vaag spektakel opbranden

De zon is een gele ster die draait op kernfusie. De brandstof voor die kernfusie is over vijf miljard jaar op. En zo'n gele ster begint dan aan een nieuwe fase in haar leven.

Ze wordt een witte dwerg: haar kern krimpt ineen, waardoor de temperatuur nog veel hoger wordt dan die al is, en zij haar mantel naar buiten stoot. Die mantel wordt als een planetaire nevel de ruimte in geslingerd. En als de witte dwerg groot genoeg is, zal haar krimpende kern die nevel verlichten.

Er werd van uitgegaan dat de zon, ons sterretje, te klein is om straks haar nevel te verlichten. Maar onderzoekers van de universiteit van Manchester laten nu in vakblad Nature iets anders zien: de zon is er nét groot genoeg voor. Als ze een paar procent kleiner was geweest, zou ze zonder lichtshow aan haar einde komen. Maar nu wordt het vrijwel zeker het spektakel van een planetaire nevel, zeggen de onderzoekers, zij het een wat vage.

Geen aardbewoner gaat die show zien. Als de kern van de zon ineenstort en zij haar mantel uitgooit, zal die in ieder geval de twee dichtstbijzijnde planeten opslokken: Mercurius en Venus. De aarde is nummer drie, en daar wordt het zo heet dat alle leven wordt weggevaagd. Als iemand die planetaire nevel zal zien, is het een of andere vorm van leven elders in de Melkweg of in een ander sterrenstelsel.

Dat leven moet wel opletten: de lichtshow van onze zon zal slechts tienduizend jaar duren, wat op astronomische schaal maar een flits is.