Giuliani: Trump betaalde zelf voor zwijggeld pornoactrice

Stormy Daniels zegt dat ze een affaire had met Trump in 2006 en dat diens advocaat Michael Cohen haar tijdens de verkiezingscampagne in 2016 betaalde om daarover te zwijgen. Bij Cohen hebben Amerikaanse autoriteiten onlangs een inval gedaan om beslag te leggen op papieren over die betaling. Giuliani laat nu aan televisiezender Fox weten dat Trump Cohen heeft terugbetaald en de betaling legaal was, omdat het om persoonlijk geld van Trump ging en niet om geld uit de campagnekas.

Dat is een opmerkelijke bewering, omdat Trump altijd heeft gezegd niets te weten van een affaire of van zwijggeld. Advocaat Cohen beweerde aanvankelijk dat hij de pornoactrice, wier echte naam Stephanie Clifford is, uit eigen zak had betaald uit eigen initiatief. De actrice heeft een rechtszaak aangespannen tegen de advocaat waarin ze hem beschuldigt van laster omdat hij de geloofwaardigheid van Daniels in twijfel zou hebben getrokken. Cohen liet eerder weten zich te beroepen op zijn zwijgrecht, nadat de FBI onlangs zijn huis, kantoor en hotelkamer was binnengevallen.

Advocaat Michael Cohen. © AP

Giuliani, voormalig burgemeester van New York, is onlangs aangetreden als één van Trumps advocaten. De afgelopen dagen maakte hij een rondje langs Amerikaanse media om te praten over een andere Trump-zaak: het onderzoek van Robert Mueller. Deze speciaal aanklager onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing en zou ook Trump willen verhoren. Volgens Giuliani zou zo’n verhoor hooguit drie uur mogen duren en mag Mueller dan een beperkt aantal vragen stellen.

Het Witte Huis maakte woensdag bekend dat weer een advocaat vertrekt uit het juridische team van Trump. Ty Cobb wordt vervangen door advocaat Emmet Flood, die in het verleden Bill Clinton heeft bijgestaan. Giuliani benadrukte dat Trump het vertrek van Cobb niet heeft afgedwongen. ,,Het was gewoon tijd voor hem om te gaan, maar hij blijft beschikbaar voor ons.''