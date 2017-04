Girowinnaar Michele Scarponi (37) laat leven na verkeersongeval

Scarponi was net een dag terug uit de Zwitserse etappekoers waarin hij uiteindelijk vierde werd. De Italiaan had vanochtend een hersteltraining gepland die echter tragisch zou uitpakken. Volgens de sportkrant Gazzetta Dello Sport reed Scarponi in de buurt van Filottrano frontaal op een busje. Hij was op slag dood. De Giro-winnaar van 2011 laat een vrouw en kind achter.

Wat een mooie dag moest worden begint met dat m'n goede maat vriend Michele Scarponi is overleden, geen woorden voor, ben stil. Oud-ploeggenoot Lieuwe Westra

Volgens zijn ploeg was Scarponi “een groot kampioen en een geweldig man, die altijd lachte. Hij was een fantastisch persoon voor iedereen in het Astana Pro Team.” Oud-ploeggenoot Lieuwe Westra reageerde zoals velen geschokt door het plotselinge overlijden van de Italiaan. “Wat een mooie dag moest worden begint met dat m'n goede maat vriend Michele Scarponi is overleden, geen woorden voor, ben stil.”

Scarponi die zondag Luik-Bastenaken-Luik zou overslaan, was in voorbereiding op de honderdste Giro. Vanwege een blessure van Fabio Aru was het de bedoeling dat Scarponi in de Ronde van Italië de rol van kopman overnam. De klimmer achtte een podiumplek mogelijk in de jubileumeditie van de Giro vanwege de zware bergetappes, zei hij onlangs.

De Astana-renner droeg vorig jaar in de Giro in niet onbelangrijke mate bij tot de onttroning van Steven Kruijswijk. Nadat de Nederlander was gevallen nam Scarponi zijn kopman Vincenzo Nibali op sleeptouw en legde daarmee de basis voor de eindzege van die laatste. “Ik deed slechts mijn werk” zei hij bescheiden.

Scarponi beleefde niet alleen mooie tijden. Hij bekende in 2007 dat hij klant was van de beruchte Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. De renner kreeg een schorsing van een jaar. In 2012 legde Astana hem een tijdelijk rijverbod op nadat hij toegaf dat hij zich door de omstreden Italiaanse dokter Michele Ferrari had laten bijstaan.

