Giro: Viviani wint na een finale van zo'n 155 kilometer

Waar is het woord ‘vluchter’ gebleven in de Ronde van Italië? Misschien wel in de buurt van het woord ‘rustig’. In ieder geval op een plek ergens ver verstopt, want beide woorden komen niet voor in de Ronde van Italië dit jaar. Ook niet in de rit van vandaag, uiteindelijk gewonnen in een massasprint door de Italiaan Elia Viviani (zijn vierde zege alweer).

Het rustigste moment in de rit van vandaag was waarschijnlijk de neutralisatie, die iets langer duurde omdat iemand was gevallen. Daarna ging het meteen bergop, waar de renners rekening mee hadden gehouden. Vrijwel iedereen reed daarom warm op de rollers, om zo niet met al te stijve benen te beginnen. Sommige renners lieten hun bidons slechts tot de helft vullen. De rest was louter gewicht.

Demarrage op demarrage Zou de vlucht van de dag op die klim wegrijden, dan zou die groep weleens voor de ritzege kunnen gaan. Maar in deze Giro vindt het ‘meest logische’ scenario nooit plaats, en dus was het negentig kilometer lang demarrage op demarrage. Onder meer Wout Poels toonde zich actief, evenals Maurits Lammertink in de finale. Voor Poels was het de eerste keer dat hij voor eigen kans kon gaan. Morgen moet hij waarschijnlijk weer in de buurt blijven van zijn kopman Chris Froome. Ik dacht echt dat ik hem kon hebben Danny van Poppel Toch kwam uiteindelijk de hele groep weer samen voor een massasprint. Voor LottoNL-Jumbo een buitenkansje voor hun sprinter Danny van Poppel. Zij hadden helemaal niet verwacht dat er nog een sprintrit zou zijn voor de laatste rit, zondag in Rome. Na goed werk van Bora voor sprinter Sam Bennett voerde de ploeg in het geel lange tijd het peloton aan. Van Poppel zat uiteindelijk perfect, reed 150 meter voor de finish nog op kop, maar moest het daarna sprintend afleggen. Viviani was eenvoudig beter. Van Poppel werd vierde, omdat ook Bennett en Niccolo Bonifazio hem nog voorbij gingen. Zonde, aldus de Nederlander bij de NOS: “Ik dacht echt dat ik hem kon hebben.”