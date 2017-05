Giro-organisatie schrapt 'afdaalprijs' pijlsnel na forse kritiek

Het peloton begint vrijdag op Sardinië aan de honderdste Giro d'Italia. De feestelijkheden lijken twee dagen voor de start overstemd door gepikeerde coureurs en in hun zog de internationale wielervakbond CPA en de koepelorganisatie van professionele wielerploegen, AIGCP.

Lees verder na de advertentie

De teams en renners vielen over de prijs voor wie het snelste beneden is vanaf tien vooraf aangewezen cols. De eerste vijf krijgen punten, naast de dagprijs van 500 euro voor de winnaar. De topdrie van dit puntenklassement zou uiteindelijk met 5000, 3000 en 2000 euro naar huis gaan. Mits zij het er levend vanaf brengen.

Toen gisteren bekend werd dat de Giro de grootste waaghalzen gaat belonen, stak een twitterstormpje op. "Levensbedreigend", vond Wout Poels, die de Giro vanaf de bank moet beleven vanwege een blessure. "Soms is het beter iemand met een slecht idee te negeren", adviseerde Stef Clement, de meesterknecht van Steven Kruijswijk. "Een grapje zeker?", vroeg routinier Koen de Kort zich af.

Maar het was de Giro ernst met een bonus voor de meest roekeloze coureur. Althans, korte tijd. Want vanmiddag keerde de Giro na koortsachtig overleg op rasse schreden terug naar het aloude plan: niks geen tijdmeting in een afdaling. "Was het de bedoeling een belangrijke kwaliteit van een renner uit te lichten, nu beslissen we dat klassement te elimineren", liet de organisatie weten in een statement.

Renners van kleine ploegen komen in de verleiding onderweg wat geld mee te pakken

De vraag was namelijk of de organisatie willens en wetens een discipline die toch al het uiterste vraagt van coureurs niet nodeloos gevaarlijker maakt? Dalen is per slot van rekening niet iedereens stiel. De een kan het, de ander niet; wie de notie van gevaar in zijn hoofd kan elimineren begint sowieso bergaf aan een voorsprong.

De risico's zijn ook zonder aanmoedigingsprijzen groot. De Belg Wouter Weylandt verongelukte in de Giro van 2011 tijdens de afdaling van de Passo del Bocco. Vorige week nog overleed de jonge Amerikaan Chad Young na een val bergaf.

De Giro-organisatie heeft zich in het verleden wel vaker laten verleiden tot circusnummers. De laatste tien jaar zocht het vaak letterlijk onbegaanbare paden op. In 1987 fungeerde de afdaling van de Poggio als tijdritparcours.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.