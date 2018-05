Ging Vestia ten onder aan omkoping en oplichting? De zaak nadert haar ontknoping

Waar gaat het schandaal om?

Terug naar 2012, als bekend wordt dat Vestia's kasbeheerder Marcel de V. jarenlang voor zo'n 23 miljard euro aan risicovolle derivaten heeft afgesloten bij banken. Dat zijn financiële producten die de rente voor de woningcorporatie moeten drukken. Dankzij het slimme spel groeit Vestia uit tot de grootste woningcorporatie van Nederland. De V. profiteert stiekem persoonlijk van de deals via zijn financiële tussenpersoon Arjan G. Die strijkt in totaal 20 miljoen aan commissie op en stort steeds de helft op De V.'s persoonlijke rekening. Dit gaat goed tot de rente zakt. Banken staan plots voor Vestia's deur en eisen honderden miljoenen euro's als waarborg op hun derivaten. Het is meer geld dan Vestia heeft, en faillissement dreigt.