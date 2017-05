Gijzelsoftware was mogelijk afkomstig van de NSA

Criminelen hebben daar volgens Sico van der Meer, expert cybersecurity en crime bij Clingendael mogelijk broncodes van gebruikt om de aanval zo krachtig te maken. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur.

Uit bijna 100 landen kwamen vrijdag meldingen binnen van gijzelsoftware-slachtoffers en raakten 78.000 computers besmet. Het begon rond twee uur met verschillende Britse ziekenhuizen die meldden dat ze niet meer bij hun computerbestanden konden, tenzij ze losgeld betaalden aan de mensen die achter de aanval zaten. Het ging om een bedrag van 300 euro in bitcoins.

De aanvallers maakten hierbij gebruik van het programma WannaCry, dat zich via de netwerken waar computers op zijn aangesloten snel verspreid. Zodra een computer is besmet, gaat deze op zoek naar nieuwe slachtoffers in het netwerk.

Aan de aanval kwam een einde toen een Britse cybersecurity-deskundige die per toeval stopzette. Hij ontdekte dat het virus zichzelf uit kon zetten met een 'stopfunctie'. Die activeerde hij, waardoor verdere verspreiding van de aanval is gestopt. Nederland is voor zover bekend niet getroffen door de aanval.

Terroristen Het lijkt er volgens Van der Meer niet op dat er terroristen achter de aanval zitten. De aanvallers leken met deze actie vooral vlug geld te willen verdienen. In de handen van terroristen kan een cyberaanval hele communicatienetwerken of zelfs energienetwerken platleggen en zo bijvoorbeeld een heel land ontwrichten. De massale hack van vrijdag had makkelijk voorkomen kunnen worden. De gijzelsoftware maakte namelijk gebruik van een lek in het besturingssysteem van Windows. Dat lek werd ook door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA gebruikt. Microsoft heeft het lek al in maart gedicht met een update, maar omdat veel mensen die nog niet hadden geïnstalleerd of met een verouderd besturingssysteem werken, kon het virus zich over de hele wereld verspreiden. Wie de update en een antivirusprogramma hebben geïnstalleerd zijn volgens Microsoft beschermd tegen de aanval. Ook besturingssysteem Windows XP, dat al sinds 2014 niet meer werd ondersteund door Microsoft, heeft gisteren vanwege de aanval een update gekregen. Lees ook: Computersystemen plat na wereldwijde aanvallen.

